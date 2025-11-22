Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
22 ноября 2025, 06:20
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 22 ноября и начнется в 17:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября на Камп Ноу пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда в последнее время чередовала неплохие годы с откровенно провальными. Хави, местная легенда, в 2023-м году побеждал в Примере, но потом не прибавил вообще ни одного трофея. И перед прошлым сезоном его сменил Флик, что до этого не работал в Испании. Это не помешало Ханси с первой же попытки взять все внутренние трофеи. А вот в Лиге чемпионов расцветшего Ямаля и компанию остановил Интер на подступах к финалу.

Но сейчас и Ламину часто мешает что-то играть. И в целом каталонцы заметно сдали. Они проигрывали в Примере не только Реалу (причем, откровенно говоря, без шансов), но и Севильи, причем аж 1:4 - не удивительно, что мадридцам уступали. Да и в Лиге чемпионов уже были болезненные неудачи, и нужно еще понять, что неприятнее, уступить дома ПСЖ Забарного, или еле вырвать 3:3 со скромным Брюгге.

Атлетик

Клуб уже не в первый раз играет под руководством Вальверде. И именно эта каденция Эрнесто на Сан-Мамес стала наиболее успешной. Сначала, уже на второй год после возвращения, он взял кубок Испании, первый с 1984-го года. Потом были, в прошлой темпораде, и четвертое место в Примере, и полуфинал Лиги Европы.

Все это помогло удержать даже Нико Уильямса - летом он подписал новый длительный контракт, несмотря на интерес как раз на Камп Ноу. И стартовала команда с побед, в августе. А вот осенью мало что получалось, особенно не задалось возвращение в Лигу чемпионов, где в основном проигрывали, кроме волевых 3:1 с Карабахом. Да и в Примере с пятью победами и семнадцатью очками баски идут только седьмыми.

Статистика личных встреч

Барселона не проигрывала в основное время матчей с 2020-го года, и победила в трех крайних Эль Класико.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что проблем все же больше у гостей. Флик должен снова обыграть Вальверде, и он это сделает даже с форой -1 гол (коэффициент - 1,64).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
