Первое результативное действие Яремчука! Олимпиакос уничтожил соперника
Роман сумел оформить результативную передачу
Сегодня, 22 ноября, прошел матч 11-го тура чемпионата Греции.
«Олимпиакос» на домашнем поле принял «Атромитос». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.
Украинский форвард Роман Яремчук начал матч в запасе и вышел на поле на 67-й минуте. За это время он успел отметиться результативным действием – отдал передачу на Мехди Тереми, который оформил дубль в матче.
Для самого Яремчука это был первый ассист в текущем сезоне, а также четвертый матч за клуб в этом сезоне.
Чемпионат Греции. 11-й тур, 22 ноября.
Олимпиакос – Атромитос – 3:0
Голы: Эль-Кааби, 37 (пен), Тереми, 81, 90+1.
