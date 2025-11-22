Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первое результативное действие Яремчука! Олимпиакос уничтожил соперника
Греция
22 ноября 2025, 22:06 |
Роман сумел оформить результативную передачу

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 22 ноября, прошел матч 11-го тура чемпионата Греции.

«Олимпиакос» на домашнем поле принял «Атромитос». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Роман Яремчук начал матч в запасе и вышел на поле на 67-й минуте. За это время он успел отметиться результативным действием – отдал передачу на Мехди Тереми, который оформил дубль в матче.

Для самого Яремчука это был первый ассист в текущем сезоне, а также четвертый матч за клуб в этом сезоне.

Чемпионат Греции. 11-й тур, 22 ноября.

Олимпиакос – Атромитос – 3:0
Голы: Эль-Кааби, 37 (пен), Тереми, 81, 90+1.

