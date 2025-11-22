Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема

В субботу, 22 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева потерпели позорное поражение – 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за лесников сегодня забивали Мурильо, Николо Савона и Моган Гиббс-Уайт. Александр Зинченко не смог сыграть в матче из-за травмы.

«Ливерпуль» опустился на 11 строчку в турнирной таблице АПЛ. Действующий чемпион лиги за 12 матчей набрал 18 очков. В последних пяти матчах команда уже трижды проиграла 0:3.

В параллельных матчах игрового дня «Брентфорд» проиграл «Брайтону» (1:2), а Егор Ярмлюк отыграл 80 минут. Победы одержали «Кристал Пэлас» и «Фулхэм», а «Ботнмут» и «Вест Хэм» сыграли вничью 2:2.

АПЛ. 12-й тур, 22 ноября.

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3

Голы: Мурильо, 33, Савон, 46, Гиббс-Уэйт, 78.

Ливерпуль: Алиссон, Керкез (Робертсон 68), Собослаи, Конате (Экитике 55), ван Дейк, Джонс (Нгумоха 78), Гравенберх, Мак Аллистер, Гакпо, Исак (Кьеза 68), Салах.

Ноттингем Форест: Селс, Уильямс, Савона, Мурило, Миленкович, Андерсон, Сангаре, Домингес (Гэтчинсон 61), Ндое (Гэдсон-Одой 86), Гиббс-Уэйт, Жезус (Йейтс 86).

Борнмут – Вест Хэм – 2:2

Голы: Таварнье, 69 (п), Унал, 81 – Уилсон, 11, 35.

Брайтон – Брентфорд – 2:1

Голы: Велбек, 71, Хиншелвуд, 84, – Тьяго, 89 (п).

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Муньос, 63, Пино, 69.

Фулхэм – Сандерленд – 1:0

Гол: Хименес, 84.