22 ноября Кристал Пэлас на выезде переиграл Вулверхэмптон в матче 12-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум и завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

Второй гол для лондонской команды на 69-й минуте в девятку забил Ереми Пино.

АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Муньос, 63, Пино, 69

Видеообзор матча