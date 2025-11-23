22.11.2025 17:00 – FT 0 : 2
Англия23 ноября 2025, 07:09 |
27
0
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2. Как Пино положил в девять. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ 2025/26
23 ноября 2025, 07:09 |
27
0
22 ноября Кристал Пэлас на выезде переиграл Вулверхэмптон в матче 12-го тура АПЛ 2025/26.
Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум и завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Второй гол для лондонской команды на 69-й минуте в девятку забил Ереми Пино.
АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Муньос, 63, Пино, 69
Видеообзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Кристал Пэлас), асcист Адам Уортон.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2025, 22:33 3
Тренер не уйдет раньше зимнего перерыва, но решение могут принять после следующего матча
Футбол | 22 ноября 2025, 17:54 2
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 08:09
Футбол | 22.11.2025, 07:24
Футбол | 23.11.2025, 04:49
Комментарии 0
Популярные новости
21.11.2025, 11:00 6
21.11.2025, 17:30 22
22.11.2025, 06:22 2
21.11.2025, 04:59 1
22.11.2025, 21:55 6
21.11.2025, 04:15 3
21.11.2025, 09:40 11
21.11.2025, 19:59 26