  4. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2. Как Пино положил в девять. Видео голов
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
22.11.2025 17:00 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
Англия
23 ноября 2025, 07:09 |
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2. Как Пино положил в девять. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ 2025/26

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2. Как Пино положил в девять. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября Кристал Пэлас на выезде переиграл Вулверхэмптон в матче 12-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на арене Молинью Стэдиум и завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Второй гол для лондонской команды на 69-й минуте в девятку забил Ереми Пино.

АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Муньос, 63, Пино, 69

Видеообзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Йереми Пино (Кристал Пэлас), асcист Адам Уортон.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
