Вулверхэмптон

В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Вулверхемптоном» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхемптон

Текущий сезон коллектив проводит откровенно ужасающе. За 11 туров Премьер-лиги команда до сих пор не одержала ни одной победы, а 2 набранных балла благодаря ничейным результатам с «Брайтоном» и «Тоттенгэмом» позволяют ей занимать последнее, 20 место турнирной таблицы. От безопасной зоны «волки» уже отстали по меньшей мере на 2 зачетных пункта. Такие плохие результаты подтолкнули руководство клуба к смене главного тренера – Виттер Перейра был заменен молодым специалистом Робом Эдвардсом.

В Кубке английской лиги «волки» одолели «Вест Хэм» и «Эвертон», однако вылетели на стадии 1/8 финала после поражения против «Челси».

Кристал Пэлас

А вот «орлы» от руководства Оливера Гласнера выглядят очень грозно. После 11 туров текущего сезона чемпионата команда имеет на счету 17 зачетных пунктов и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако ситуация сейчас очень плотная, ведь даже со 2-го места лондонцев отделяет всего 5 баллов. В Кубке английской лиги клуб прошел «Миллволл» и «Ливерпуль» и квалифицировался в 1/4 финала.

В Лиге конференций англичанам удалось одолеть «Динамо Киев» и «АЗ Алкмаар», однако команда неожиданно уступила «АЭК Ларнак» в игре 2-го тура.

Личные встречи

В последних 5-х играх почти полностью доминирует Кристал Пэлас. За это время команда одержала 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Вулверхемптон» проиграл в каждом из 5 последних матчей.

«Кристалл Пэлас» пропустил 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

«Вулверхемптон» пропустил 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.