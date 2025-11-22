Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
22.11.2025 17:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 ноября 2025, 09:45 |
76
0

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 ноября в 17:00 по Киеву

22 ноября 2025, 09:45 |
76
0
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вулверхэмптон

В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Вулверхемптоном» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхемптон

Текущий сезон коллектив проводит откровенно ужасающе. За 11 туров Премьер-лиги команда до сих пор не одержала ни одной победы, а 2 набранных балла благодаря ничейным результатам с «Брайтоном» и «Тоттенгэмом» позволяют ей занимать последнее, 20 место турнирной таблицы. От безопасной зоны «волки» уже отстали по меньшей мере на 2 зачетных пункта. Такие плохие результаты подтолкнули руководство клуба к смене главного тренера – Виттер Перейра был заменен молодым специалистом Робом Эдвардсом.

В Кубке английской лиги «волки» одолели «Вест Хэм» и «Эвертон», однако вылетели на стадии 1/8 финала после поражения против «Челси».

Кристал Пэлас

А вот «орлы» от руководства Оливера Гласнера выглядят очень грозно. После 11 туров текущего сезона чемпионата команда имеет на счету 17 зачетных пунктов и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако ситуация сейчас очень плотная, ведь даже со 2-го места лондонцев отделяет всего 5 баллов. В Кубке английской лиги клуб прошел «Миллволл» и «Ливерпуль» и квалифицировался в 1/4 финала.

В Лиге конференций англичанам удалось одолеть «Динамо Киев» и «АЗ Алкмаар», однако команда неожиданно уступила «АЭК Ларнак» в игре 2-го тура.

Личные встречи

В последних 5-х играх почти полностью доминирует Кристал Пэлас. За это время команда одержала 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Вулверхемптон» проиграл в каждом из 5 последних матчей.
  • «Кристалл Пэлас» пропустил 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • «Вулверхемптон» пропустил 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
22 ноября 2025 -
17:00
Кристал Пэлас
Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Наполи – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Боруссия Д – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ПСЖ – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Вулверхэмптон Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. FIFA унизила Криштиану Роналду. Фанаты португальца возмущены
Футбол | 22 ноября 2025, 08:55 1
ФОТО. FIFA унизила Криштиану Роналду. Фанаты португальца возмущены
ФОТО. FIFA унизила Криштиану Роналду. Фанаты португальца возмущены

Криштиану Роналду не попал в первую версию постера ЧМ-2026

Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Футбол | 21 ноября 2025, 14:33 2
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат

Известный тренер заинтересовал «Лудогорец»

Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
МАРЕСКА: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»
Футбол | 22.11.2025, 05:55
МАРЕСКА: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»
МАРЕСКА: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Футбол | 21.11.2025, 19:01
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский супертяж: «Это мусор и просто издевательство над боксом»
Американский супертяж: «Это мусор и просто издевательство над боксом»
21.11.2025, 02:59
Бокс
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 8
Футбол
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем