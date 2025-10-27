Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 октября 2025, 10:47 | Обновлено 27 октября 2025, 12:00
Реал выиграл Эль-Класико, 4:0 от Шахтера и Динамо, трофеи Подрез и Завацкой

Главные новости за 26 октября на Sport.ua

Реал выиграл Эль-Класико, 4:0 от Шахтера и Динамо, трофеи Подрез и Завацкой
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 октября.

1. Огненное Эль-Класико. Мадридский Реал обыграл Барселону
«Сливочные» увеличивают отрыв в чемпионате

2A. Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Украинский голкипер Реала за пределами поля получил красную карточку

2B. Конфликт: Винисиус взбесился на Алонсо и не пожал руку после замены
Наставник Реала заменил Вини на 72-й минуте матча против Барселоны

3. Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги

4A. Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Центральный матч тура оказался легкой прогулкой для команды Шовковского

4B. Тренировка перед кубком. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
«Горняки» вспомнили вкус победы в чемпионате Украины

4C. Неожиданно результативно. Полтава и Колос поделили очки
Яркий матч команд, которые до этого не отличались большим количеством голов

5A. ШОВКОВСКИЙ: «Нам непросто. У нас был перелет, потом ехали в поезде»
Главный тренер Динамо ответил на вопросы после матча против Кривбасса

5B. ТУРАН: «Если не уважаете Кудровку, то не уважаете и других соперников»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию после победы в 10-м туре

6. Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Артем Рыбак стал героем матча против Меркантиля U-16

7A. 18-летняя Подрез на турнире во Франции выиграла крупнейший трофей в карьере
Вероника стала чемпионкой ITF W75 в Пуатье, одолев в финале Францишку Жорже

7B. Завацкая стала чемпионкой турнира ITF в Китае. Сколько «молчала» Катарина?
Украинка выиграла трофей 35-тысячника в Цяньдаоху, обыграв в финале Рейнгольд

8. Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Джек Лисовски в напряженном финале в Белфасте переиграл лидера рейтинга

9A. Норрис уверенно выиграл гонку в Мексике, смена лидера общего зачета
Австралийский гонщик Оскар Пиастри потерял лидерство

9B. Украинский гонщик завоевал первый титул в чемпионате Формулы-4
Александр Бондарев стал чемпионом среди новичков Евро Формулы-4 в сезоне 2025

10. Уордли побил и Паркера. Дальше – Усик?
Рассказываем, что произошло на арене О2 в Лондоне

Соперник для Усика, новый лидер УПЛ, медаль Чепурного, травма Ярмолюка
Дубль Месси, Довбик покинет Рому, провал в ЛК, жеребьевка ЧЕ по футзалу
Поражения Шахтера и Динамо на евроарене, травма Зинченко, контракт Месси
