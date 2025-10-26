Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Артем Рыбак стал героем матча против Меркантиля U-16
Полузащитник сборной Украины U-16 Артем Рыбак, на клубном уровне выступающий за каталонскую Барселону, продолжает феериты в составе «сине-гранатовых».
Артем Рыбак сначала ассистировал на первый гол в матче против Меркантиля. Сине-гранатовые пропустили уже на старте встречи, но смогли довольно быстро ответить. Украинец получил пас на правом полуфланге и сделал роскошную разрезную передачу в штрафную. Гарсес без проблем переиграл вратаря.
А вскоре Рыбак отличился и сам мощным ударом в верхний угол! В итоге победа юношеской команды Барселоны со счетом 2:1.
Чемпионат Испании U-16.
Барселона U-16 – Меркантиль U-16 – 2:1
Голы: Гарсес, 6, Рыбак, 28
GOOOOOAL! Cadet A take the lead with clinical finish from Artem Rybak. Assist by Roc Martinez. 2-1 pic.twitter.com/wvts01ZN31— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) October 25, 2025
GOOOOOAL! Hugo Garces equalizes for Cadet A. Great assist by Artem Rybak. 1-1 pic.twitter.com/MiIIjPjpHD— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) October 25, 2025
