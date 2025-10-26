Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 октября 2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу

Артем Рыбак стал героем матча против Меркантиля U-16

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Рыбак

Полузащитник сборной Украины U-16 Артем Рыбак, на клубном уровне выступающий за каталонскую Барселону, продолжает феериты в составе «сине-гранатовых».

Артем Рыбак сначала ассистировал на первый гол в матче против Меркантиля. Сине-гранатовые пропустили уже на старте встречи, но смогли довольно быстро ответить. Украинец получил пас на правом полуфланге и сделал роскошную разрезную передачу в штрафную. Гарсес без проблем переиграл вратаря.

А вскоре Рыбак отличился и сам мощным ударом в верхний угол! В итоге победа юношеской команды Барселоны со счетом 2:1.

Чемпионат Испании U-16.

Барселона U-16 – Меркантиль U-16 – 2:1

Голы: Гарсес, 6, Рыбак, 28

Артем Рыбак Барселона чемпионат Испании по футболу
Комментарии 0
