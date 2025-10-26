Неожиданно результативно. СК Полтава и Колос поделили очки
Яркий матч команд, которые до этого не отличались большим количеством голов
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
СК «Полтава» – «Колос» - 2:2
Голы: Веремиенко, 5, Бужин, 70 – Оевуси, 66, Теллес, 77 (пен.)
Предупреждения: Плахтырь, 51, Марусич, 78, Коцюмака, 84
СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Веремиенко, Бужин – Плахтырь (Хахлев, 61), Дорошенко (Опанасенко, 61) – Галенков (Кононов, 81), Марусич (Шаповалов, 81), Одарюк – Вивдыч (Стрельцов, 90+4).
«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик (Понедельник, 46) – Ррапай (Теллес, 56), И. Красничи, Гагнидзе – Гусол (А. Красничи, 81), Климчук (Оевуси, 56), Третьяков (Алефиренко, 46).
Арбитр: Резников Денис (Каменское, Украина)
Стадион: «Звезда» (Кропивницкий).
Удары (в створ) – 8(5): 24(5)
Угловые – 3:7
Оффсайды – 3:0
СК ПОЛТАВА - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 12°C
