Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
26.10.2025 13:15 – FT 2 : 2
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 15:14 | Обновлено 26 октября 2025, 15:34
Неожиданно результативно. СК Полтава и Колос поделили очки

Яркий матч команд, которые до этого не отличались большим количеством голов

Неожиданно результативно. СК Полтава и Колос поделили очки
СК Полтава

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

СК «Полтава» – «Колос» - 2:2

Голы: Веремиенко, 5, Бужин, 70 – Оевуси, 66, Теллес, 77 (пен.)

Предупреждения: Плахтырь, 51, Марусич, 78, Коцюмака, 84

СК «Полтава»: Восконян – Коцюмака, Мисюра, Веремиенко, Бужин – Плахтырь (Хахлев, 61), Дорошенко (Опанасенко, 61) – Галенков (Кононов, 81), Марусич (Шаповалов, 81), Одарюк – Вивдыч (Стрельцов, 90+4).

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик (Понедельник, 46) – Ррапай (Теллес, 56), И. Красничи, Гагнидзе – Гусол (А. Красничи, 81), Климчук (Оевуси, 56), Третьяков (Алефиренко, 46).

Арбитр: Резников Денис (Каменское, Украина)

Стадион: «Звезда» (Кропивницкий).

Удары (в створ) – 8(5): 24(5)
Угловые – 3:7
Оффсайды – 3:0

СК ПОЛТАВА - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Полтава - Колос отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(8)
