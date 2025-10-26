Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСТЫШИН: «Пенальти? Честно, не видел. Спорил за поведение Полтавы»
Премьер-лига
Полтава
26.10.2025 13:15 – FT 2 : 2
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 23:33 | Обновлено 26 октября 2025, 23:34
47
0

КОСТЫШИН: «Пенальти? Честно, не видел. Спорил за поведение Полтавы»

Тренер «Колоса» прокомментировал голевую ничью в УПЛ

26 октября 2025, 23:33 | Обновлено 26 октября 2025, 23:34
47
0
КОСТЫШИН: «Пенальти? Честно, не видел. Спорил за поведение Полтавы»
ФК Колос. Руслан Костышин

Тренер «Колоса» Руслан Костышин проанализировал матч десятого тура УПЛ против «Полтавы», который завершился результативной ничьей (2:2).

«Результат не нравится, но нравится реакция команды на пропущенные голы, потому что пропускать в первые минуты всегда неприятно. Но это футбол. Второй гол – тоже, там рикошеты. Первый подход команды к нашим воротам – и снова реакция нашей команды.

Я даже сказал ребятам: «Надеюсь, мы скорее начинаем выздоравливать, чем заболевать». Мы забили два гола, долго не могли этого сделать. Тяжело играть с командой, которая играет низким блоком. Мы ещё пропускали такие голы… Если объективно – после минимальных атак. Это часть футбола, это нужно принять.

Тренировочный процесс не меняется. Он одинаковый. Мы не готовились особенно, иначе, к «Полтаве». Первый гол – это отработка, забили то, что тренируем. Это очень приятно. Акцент был на том, что «Полтава» играет один-в-один, и наши игроки должны качественно показать себя индивидуально.

Что сказал во время перерыва? Ну, что я говорил… Я сказал успокоиться. И мой тон был настолько тихим, что они, наверное, не привыкли, что я так тихо разговариваю. Потому что обычно я мог вести себя иначе, но… Наверное, они никогда не слышали такой медленный и тихий тембр моего голоса.

Ойевуси, Элиас и Понедельник – игроки основного состава. Сегодня доверились другим футболистам. Понимали, что будет тяжелое поле и много борьбы в первом тайме. Они безусловно игроки основы, не может быть только 10 игроков основного состава.

Третьяков и Козик жаловались, что правый фланг был очень влажный. Оба игрока получили травмы задней поверхности, хотя футболисты «Полтавы» не пострадали. Обследование покажет – это спазм или надрыв.

Пенальти? Честно, я не видел. Посмотрю – и скажу. Больше спорил с «Полтавой» по поводу поведения. Не могу комментировать, не увидев момент», – сказал Костышин.

По теме:
Денис ПОПОВ: «Для защитника сыграть на ноль – это праздник»
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
КАБАЕВ: «Главное – победа. Выйти в футбольчик поиграть – уже не работает»
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Полтава - Колос пресс-конференция Руслан Костышин
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 26 октября 2025, 08:55 20
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем

Андрей Николаевич не хочет быть спортивным директором

Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26 октября 2025, 02:26 0
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»

Британец может выйти в ринг против Александра Усика

Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26.10.2025, 01:45
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26.10.2025, 19:57
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Футбол | 26.10.2025, 23:02
Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
26.10.2025, 08:33 8
Бокс
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем