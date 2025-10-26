КОСТЫШИН: «Пенальти? Честно, не видел. Спорил за поведение Полтавы»

Тренер «Колоса» Руслан Костышин проанализировал матч десятого тура УПЛ против «Полтавы», который завершился результативной ничьей (2:2).

«Результат не нравится, но нравится реакция команды на пропущенные голы, потому что пропускать в первые минуты всегда неприятно. Но это футбол. Второй гол – тоже, там рикошеты. Первый подход команды к нашим воротам – и снова реакция нашей команды.

Я даже сказал ребятам: «Надеюсь, мы скорее начинаем выздоравливать, чем заболевать». Мы забили два гола, долго не могли этого сделать. Тяжело играть с командой, которая играет низким блоком. Мы ещё пропускали такие голы… Если объективно – после минимальных атак. Это часть футбола, это нужно принять.

Тренировочный процесс не меняется. Он одинаковый. Мы не готовились особенно, иначе, к «Полтаве». Первый гол – это отработка, забили то, что тренируем. Это очень приятно. Акцент был на том, что «Полтава» играет один-в-один, и наши игроки должны качественно показать себя индивидуально.

Что сказал во время перерыва? Ну, что я говорил… Я сказал успокоиться. И мой тон был настолько тихим, что они, наверное, не привыкли, что я так тихо разговариваю. Потому что обычно я мог вести себя иначе, но… Наверное, они никогда не слышали такой медленный и тихий тембр моего голоса.

Ойевуси, Элиас и Понедельник – игроки основного состава. Сегодня доверились другим футболистам. Понимали, что будет тяжелое поле и много борьбы в первом тайме. Они безусловно игроки основы, не может быть только 10 игроков основного состава.

Третьяков и Козик жаловались, что правый фланг был очень влажный. Оба игрока получили травмы задней поверхности, хотя футболисты «Полтавы» не пострадали. Обследование покажет – это спазм или надрыв.

Пенальти? Честно, я не видел. Посмотрю – и скажу. Больше спорил с «Полтавой» по поводу поведения. Не могу комментировать, не увидев момент», – сказал Костышин.