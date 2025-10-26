Полтава – Колос. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 26-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 13:00.
Команда Руслана Костышина в начале сезона занимала крайне высокие места в турнирной таблице. Но сейчас «колоски» – коллектив с серией в четыре матча без побед, три последние из которых – исключительно поражения. То есть, «Колос» не так уж и далеко ушел от той же команды Павла Матвийченко, у которой серия поражений состоит из четырех игр в чемпионате, а в целом победить абсолютные новички УПЛ не могут уже семь встреч.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.
13:00
