Премьер-лига
Полтава
26.10.2025 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 02:11 |
Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

СК Полтава

В воскресенье, 26-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Звезда», начало в 13:00.

Команда Руслана Костышина в начале сезона занимала крайне высокие места в турнирной таблице. Но сейчас «колоски» – коллектив с серией в четыре матча без побед, три последние из которых – исключительно поражения. То есть, «Колос» не так уж и далеко ушел от той же команды Павла Матвийченко, у которой серия поражений состоит из четырех игр в чемпионате, а в целом победить абсолютные новички УПЛ не могут уже семь встреч.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Полтава
26 октября 2025 -
13:00
Колос Ковалевка
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
