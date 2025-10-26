В воскресенье, 26 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Полтава» и «Колос». Игра пройдет в городе Кропивницкий на поле стадиона «Звезда», начало – в 13:00.

Полтава

Полтавчане продолжают оставаться на последнем месте в турнирной таблице, и пока ничего не указывает на то, что команда сумеет выбраться из кризиса. Единственная победа в чемпионате была добыта ещё в августе, а позади уже почти треть сезона. Серия поражений тоже удручает — «Полтава» уступила в четырёх матчах подряд, включая последнюю встречу с «Оболонью» (1:2). И всё же есть крошечный луч надежды: в том поединке команда наконец-то забила — пусть и с пенальти, пусть и в концовке, но прервала затянувшуюся «сухую» серию.

Дальше — только сложнее. Следующий матч коллектив Игоря Тимченко проведёт дома, и он станет ключевым для настроения команды перед тяжёлым календарём. После «Колоса» полтавчан ждут встречи с «Кривбассом», «Шахтёром», ЛНЗ и киевским «Динамо». Так что в ближайшем туре «Полтаве» нужно цепляться за очки любой ценой. Соперник — «Колос» — тоже переживает непростые времена, а значит, это именно тот шанс, который нельзя упускать.

Колос

«Колос», который феерично начал сезон и в какой-то момент даже входил в топ-3 чемпионата, сейчас переживает заметный спад. Команда не может выиграть уже четыре матча подряд — три поражения и всего одна ничья. Ещё тревожнее то, что «колоски» не забивают уже 360 минут. Эта безголевaя серия бьёт по амбициям клуба и грозит отбросить его в нижнюю часть таблицы. В последнем туре подопечные Руслана Костышина вновь уступили — на этот раз ЛНЗ, который забрал все три очка после минимальной победы.

Главный тренер ковалёвцев после матча не скрывал разочарования: «Команда переживает сейчас, можно сказать, кризис. Мы пытаемся это изменить. Была пауза, мы хорошо работали, но видите, пока победа не приходит. Мы не можем забить гол, пропала уверенность, футболисты начинают переживать, не так качественно работают с мячом, потому что это затянулось, и это психология. Так что нужно работать, чтобы их немного расслабить, чтобы они немного, можно сказать, почувствовали уверенность в своих действиях».

Следующий матч — идеальный шанс всё исправить. «Колос» сыграет против «Полтавы» — худшей команды чемпионата на данный момент. К тому же полтавчане пропустили больше всех в лиге, так что это отличный момент для Костышина и его подопечных вспомнить, каково это — забивать и побеждать.

Статистика встреч

Для этих соперников это будет первая очная встреча.

Прогноз на противостояние

Обе команды далеки от оптимальной формы в атаке. «Полтава» за последние четыре матча сумела отличиться лишь однажды, а «Колос» и вовсе остаётся без забитых мячей уже четыре тура подряд. Вероятно, матч не порадует зрителей множеством забитых мячей.

Ориентировочные составы

«Полтава»: Восконян, Коцюмака, Веремиенко, Подлепич, Кононов, Мисюра, Плахтыр, Бужин, Хахлёв, Одарюк, Марусич.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Цуриков, Ррапай, Элиас, Гагнидзе, Гусол, Климчук, Алефиренко.