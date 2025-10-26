ШОВКОВСКИЙ: «Нам непросто. У нас был перелет, потом ехали в поезде»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после матча 10-го тура УПЛ с «Кривбассом» (4:0).

– Наконец-то закончилась ничейная серия команды. Какие у вас сейчас эмоции?

– В первую очередь, после игры я поблагодарил команду за тот настрой, который был и который, в принципе, всегда должен быть, когда мы выходим на поле. Нам было непросто, мы только сегодня смогли нормально отдохнуть. После игры с «Самсунспором» у нас был перелет, потом ехали в поезде – и только сегодня игроки провели ночь в нормальном состоянии.

Восстановление – такая же неотъемлемая часть подготовки к любой игре, как и функциональное состояние. Мы прекрасно понимали, какие сильные стороны у соперника, готовились к этой игре, проводили индивидуальные беседы с игроками. Всегда приятно выигрывать. Безусловно, в раздевалке сейчас совсем другое настроение, чем было после предыдущих игр.

– Можно ли сказать, что сегодня «влетало» в ворота соперников все, что должно, и если бы в предыдущих матчах была аналогичная реализация, то был бы и аналогичный победный итог?

– Мы постоянно работаем над совершенствованием наших действий – при организации атак, выходе из обороны, в завершении атак. Иногда что-то удается, что-то – нет. Во всех матчах, которые мы провели до этого, у нас было гораздо больше моментов, чем удалось реализовать. И сегодня так же мы имели возможности забивать больше, однако при этом реализация была намного лучше. Мы постоянно хотим, чтобы каждый игрок был лучшей версией самого себя. Не всегда это получается, по разным причинам, из-за разных обстоятельств. Но мы всегда над этим работаем и всегда стараемся донести до игроков, что от них требует современный футбол и тренерский штаб.

– Уже во второй игре Михавко выходит на позицию левого защитника. Это ситуативное решение или вы ищете новую позицию для игрока на поле?

– Вы знаете, что у нас достаточно много травмированных игроков. В частности, Дубинчак, только восстановился Тымчик, провел два с половиной тренировки, из которых полторы – с командой U19. Также травмированы Биловар, Шапаренко, после болезни только вернулся Ярмоленко, и с командой работал лишь одну вчерашнюю тренировку для того, чтобы у него была не только беговая работа, но и понимание командных действий.

Что касается Тараса, то у нас обязательно будет ротация, и он будет получать свое игровое время на поле. Но сегодня Вивчаренко попросил замену, почувствовав дискомфорт, а мы договаривались перед игрой, что в таком случае сразу говорят нам. В предыдущей игре, например, Волошин ничего не сказал нам о дискомфорте, и когда мы уже сделали пятую замену, оказалось, что у него проблемы с задней поверхностью бедра – на него мы также ближайшую неделю не рассчитываем.

– Как возникла идея поставить Ярмоленко центральным нападающим сегодня?

– Эта идея появилась у нас достаточно давно, но не могли ее воплотить в жизнь.

В конце еще раз поздравляю болельщиков с победой. Хочу сказать, что мы так же расстроены результатами, которые у нас были. Мы воспринимаем конструктивную критику, но хейтить команду не нужно. Могу сказать от себя, что ребята тоже переживают, и при подготовке к сегодняшней игре нужно было психологически восстановить их. Мы должны, безусловно, понимать, что мы не можем отличать победы от поражений, и на каждую игру нужно настраиваться с максимальной ответственностью и настроем. Но мы все люди, и у нас бывают свои определенные моменты.

Поздравляю искренних болельщиков с победой. Сегодня снова была беспокойная ночь для Киева. Если не ошибаюсь, погибли три человека, около 33-х получили травмы разной степени, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Нам сейчас очень важно быть вместе, очень важно поддерживать друг друга на фоне этой войны, всех обстоятельств. Всем желаю побед как в малых, так и в больших делах. И, конечно, той желанной нами всеми Победы.