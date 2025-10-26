Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Динамо Киев
26.10.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 06:47 | Обновлено 26 октября 2025, 06:56
1

Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Кризисные киевляне против команды, которая заслуженно выше их в таблице

26 октября 2025, 06:47 | Обновлено 26 октября 2025, 06:56
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 26 октября, состоится поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Динамо

«Динамо» уверенно начало чемпионат, одержав четыре победы подряд. А дальше началось. Если ничью с «Оболонью» восприняли как случайность, ничью с «Александрией» – как совпадение, ничью с «Карпатами» списали на то, что во Львове безумная поддержка и ничего страшного не произошло, потому что «Шахтер» тоже здесь сыграл 3:3, то четвертая подряд ничья с «Металлистом 1915» насторожила. А вот следующая, пятая подряд, ничья с «Зарей» оказалась закономерной. Как говорил главный тренер «Зари» Виктор Скрипник своим подопечным, если Динамо» забьет первыми, то сядет в защиту, надеясь на классе удержать преимущество, а при таких обстоятельствах надо бежать прессинговать киевлян. Так и произошло, луганские футболисты идеально выполнили установку тренера и сравняли счет.

После этого на «Динамо» в печати посыпался град обвинений в неспособности игроков и тренеров улучшить игру. И он в значительной степени справедлив, ведь игра столичной команды давно перестала доставлять удовольствие. Нет быстрых атак, каких-то нестандартных действий, комбинаций, постоянно мы видим перекатывание мяча поперек поля, одним словом, стоячий футбол. Если соперник не ошибается, то и «Динамо» не забьет. Как следствие, третье место и только чудом расстояние от «Шахтера» в один балл (а от лидера, того же «Кривбасса», в два. Правда, после победы ЛНЗ именно черкасская команда теперь на вершине, однако и ряд клубов имеет на игру меньше). Ну как чудом, у донецкой команды тоже огромные невзгоды.

Игры в Лиге конференций только подчеркивают вышеназванную проблему, если проигрыш «Кристалл Пелас» еще можно как-то объяснить, то на этой неделе состоялся ужасный матч в Турции против «Самсунспора», в котором «динамовцы» без шансов проиграли 0:3, как выглядело на бумаге, среднему сопернику. Это на бумаге, а на самом деле турки оказались гораздо более сыгранной командой, которая выполняет хорошие тренерские установки и имеет индивидуально лучших игроков.

Да и околофутольных моментов хватает. Ситуация с Бленуце постепенно затихает, а история Ярмоленко и Шовковского, похоже, продолжается. Уже есть даже вбросы (правда, от источников сомнительного качества), что в случае неудач в двух следующих матчах с «Шахтером» в чемпионате главным тренером команды станет именно Ярмоленко. Немного выглядит смешно, но кто удивится такому повороту в «Динамо»? Там еще фамилии и Вернидуба с Костюком фигурируют, но Don't push the horses, господа.

Несколько выглядит оправданием неудач команлды отсутствие ряда травмированных игроков (Ярмоленко, хотя здесь не все так однозначно, Тимчик, Дубинчак, Шапаренко, Биловар и пресловутый Торрес, который больше лечится, как играет, хотя ради справедливости, когда играет, делает это хорошо)

Кривбасс

По завершении прошлого сезона главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб подал в отставку. Мол, дальше будет хуже, финансирование сократится, будет играть молодежь, будет борьба за выживание, словом, это не для меня, дальше без меня, пацаны.

Приглашение наа замену Вернидубу Патрика ван Леувена органично подчеркнуло слова Вернидуба, ведь нидерландец уже успел заработать у нас репутацию сбитого летчика.

Но что мы имеем на выходе после 9 тура? Криворожская команда на вершине таблицы, потеряв очки только в трех матчах – против «Колоса» в первом туре, против крепкого «Полесья» и нынешнего лидера ЛНЗ.

Конечно, огромная заслуга в этом именно тренера, который находит понемногу оптимальный подвод исполнителей. В частности, блестает левый вингер Мендоза, который не должен задержаться в «Кривбассе» надолго, а пойти на повышение, регулярно забивает центрфорвард Парко и стабильный прошлогодний лидер Твердохлеб. Пока в нападении под вопросом позиция правого вингера, ведь ни Микитишин, ни Лин, ни кто-то другой к уровню Мендозы пока не приблизились.

Но Патрик, похоже, знает, что делает. За исключением фейла в Кубке Украины, когда нидерландец и его помощники не сумели посчитать количество легионеров, что в конечном итоге привело к техническому поражению, пока к специалисту вопросов нет.

История встреч

Всего сыграно 53 матча. Колоссальное преимущество у столичной команды, которая выиграла 41 игру, 10 свела к ничьей и только две проиграла. Разница мячей 104:22.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Баяжко, Пихоленок – Волошин, Буяльский, Шола – Герейро

«Кривбасс»: Маханьков – Бекавац, Вилливальд, Конате, Дибанго – Араухо, Задерака – Лин, Твердохлеб, Мендоза – Парако

Прогноз на противостояние

Наконец-то должно «Динамо» вернуться на победную тропу, тем более, что в случае победы и вполне вероятной неудачи конкурентов, которые будут играть с неудобным для себя «Полесьям», есть шанс вернуться на первое место в таблице.

Вот такой прогноз я делал на матч предыдущего тура. Но, наконец, после каждой неудачи идет речь, что должно наконец-то «Динамо» победить. Здесь, конечно, есть вышеописанные нюансы и никто не удивится ни после продолжения ничейной серии, ни даже поражения, поскольку, как команда, «Кривбасс» без вариантов смотрится лучше. Однако все же несколько иррационально продолжаю верить в «Динамо» даже после ужаса в Турции и спрогнозирую победу киевлян, хотя не совсем представляю, как они собираются забивать с их ужасающим несозданиям моментов и стоячей игрой. Ну, наконец, есть стандарты, будут и ошибки соперников. Докатились, называется, надеясь на такие факторы, но пройдет и это.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
26 октября 2025 -
18:00
Кривбасс
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
