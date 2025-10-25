Динамо Киев

В воскресенье, 26 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Киевляне нынешней осенью одержали всего одну победу, в Кубке Украины обыграв «Александрию». В чемпионате «бело-синие» идут с пятиматчевой ничейной серией, а в Лиге конференций проиграли два поединка с общим счетом 0:5. Впереди у «Динамо» крайне сложные противостояния: после встречи с «Кривбассом» киевляне проведут две игры против донецкого «Шахтера». Криворожская команда подошла к очередному туру лидером чемпионата, но ЛНЗ одержал победу и опередил «Кривбасс». Впрочем, в турнирной таблице постоянно происходят изменения, поскольку команды в ней идут плотной группой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.