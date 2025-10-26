Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Кривбасс – 4:0. Конец ничейной серии. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Динамо Киев
26.10.2025 18:00 – FT 4 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 20:41 | Обновлено 26 октября 2025, 20:48
3779
0

Динамо – Кривбасс – 4:0. Конец ничейной серии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги

26 октября 2025, 20:41 | Обновлено 26 октября 2025, 20:48
3779
0
Динамо – Кривбасс – 4:0. Конец ничейной серии. Видео голов и обзор
ФК Динамо

26 октября в 18.00 прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве одолело Кривбасс (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживал игру главный судья Николай Балакин из Киевской области.

Голы у хозяев поля забили Денис Попов, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко (115-й гол в УПЛ) и Эдуардо Герреро.

Киевское Динамо прервало серии из 5 ничейных матчей в УПЛ.

Положение в УПЛ: Шахтер (21 очко), Динамо, ЛНЗ (по 20), Полесье, Кривбасс (по 19), Металлист 1925 года (16), Колос (15).

УПЛ. 10-й тур. Киев, 26 октября

Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог – 4:0

Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ 1:0. Денис Попов, 15 мин

ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 25 мин

ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 32 мин

ГОЛ! 4:0. Эдуардо Герреро, 90+1 мин

Видеозапись матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Динамо Киев).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев), асcист Александр Караваев.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
По теме:
Игорь КОСТЮК: «Отступать нам уже некуда»
ВИДЕО. Герреро поставил эффектную точку в матче Динамо против Кривбасса
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс видео голов и обзор Денис Попов Александр Караваев Андрей Ярмоленко Эдуардо Герреро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26 октября 2025, 02:31 0
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута

Британец порадовал местных фанатов

Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»
Футбол | 26 октября 2025, 20:22 0
Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»
Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»

Тренер «Арсенала» прокомментировал матч против «Кристал Пэлас»

Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26.10.2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Футбол | 26.10.2025, 00:27
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Футбол | 26.10.2025, 17:22
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик так решил? Да мне плевать на это»
25.10.2025, 03:22
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем