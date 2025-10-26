26 октября в 18.00 прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве одолело Кривбасс (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.

Обслуживал игру главный судья Николай Балакин из Киевской области.

Голы у хозяев поля забили Денис Попов, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко (115-й гол в УПЛ) и Эдуардо Герреро.

Киевское Динамо прервало серии из 5 ничейных матчей в УПЛ.

Положение в УПЛ: Шахтер (21 очко), Динамо, ЛНЗ (по 20), Полесье, Кривбасс (по 19), Металлист 1925 года (16), Колос (15).

УПЛ. 10-й тур. Киев, 26 октября

Динамо Киев – Кривбасс Кривой Рог – 4:0

Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ 1:0. Денис Попов, 15 мин

ГОЛ! 2:0. Александр Караваев, 25 мин

ГОЛ! 3:0. Андрей Ярмоленко, 32 мин

ГОЛ! 4:0. Эдуардо Герреро, 90+1 мин

Видеозапись матча