Премьер-лига
Динамо Киев
26.10.2025 18:00 – FT 4 : 0
Кривбасс
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 19:57 | Обновлено 26 октября 2025, 20:49
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу

Центральный матч 10 тура УПЛ в итоге оказался легкой прогулкой для команды Шовковского

УПЛ

В центральном и заключительном матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимало «Кривбасс» — команду, которая неожиданно для многих подошла к туру в статусе лидера чемпионата. Криворожцы имели шанс укрепить своё положение и отобрать очки у столичного гранда, тем более что динамовцы не выигрывали в пяти предыдущих турах подряд. К тому же подопечные Олександра Шовковського провели в четверг непростой поединок Лиги конференций в Турции — о котором, пожалуй, хотели поскорее забыть и футболисты, и болельщики.

Ожидания от этого матча были велики, однако борьбы, по сути, не получилось. «Динамо» с первых минут захватило инициативу, взяло мяч под контроль и не позволило гостям навязать свою игру. Первый гол не заставил себя ждать: после подачи Буяльского с углового Попов выиграл позицию и точно пробил головой в дальний угол — 1:0.

Казалось, что «Кривбасс» попытается ответить, но вместо этого быстро получил второй удар. Снова сработал стандарт: после навеса со штрафного и неразберихи в штрафной площадке мяч отскочил к Караваеву, который без раздумий пробил под перекладину — 2:0. Киевляне действовали уверенно, чётко реализуя все свои моменты.

А через несколько минут счёт стал разгромным. После изящной комбинации Кабаева и Ярмоленко в штрафной площадке, Андрей Николаевич спокойно закатил мяч в пустые ворота — 3:0. Полчаса идеального футбола в исполнении хозяев фактически сняли все вопросы о победителе ещё до перерыва. «Кривбасс» выглядел подавленным и не смог создать ничего, что напоминало бы о попытке камбэка.

Во втором тайме игра криворожане сразу же отметили единственным ударом в створ ворот — Бар Лин пробил издали, но Нещерет уверенно справился. На этом активность криворожан закончилась.

А вот динамовцы могут лишь посетовать на расточительность во втором тайме — уж слишком много возможностей они упустили. Моменты возникали один за другим: сначала Кабаев пробил чуть выше перекладины, затем Буяльский мощно зарядил с разворота — мяч лишь по касательной прошёл над воротами. Но самым реальным шансом удвоить преимущество стал эпизод с Караваевым, но каркас ворот сыграл за «Кривбасс».

После выхода на замену в составе «Динамо» Герреро сразу стал одним из самых активных на поле и не раз угрожал воротам соперника. Сначала Кемкин выручил «Кривбасс», парировав его коварный закрученный удар с левого фланга штрафной. Но удержать Герреро до конца матча хозяевам всё же не удалось. Уже в компенсированное время Эдуардо разыграл изящную «стеночку» с Пихальонком, эффектно ушёл от защитника и спокойно катнул мяч в дальний угол. Этот точный удар подвёл итог встречи — 4:0 в пользу киевлян.

Эта уверенная победа стала для «Динамо» первой в чемпионате осенью и позволила команде подняться на второе место в турнирной таблице — сразу за донецким «Шахтёром». «Кривбасс» же после поражения откатился на пятую позицию.

Впереди у киевлян два матча против «Шахтёра»: сначала — кубковое противостояние дома, затем — выездная игра в чемпионате. «Кривбасс» же попытается реабилитироваться в домашнем матче против аутсайдера турнира — СК «Полтава».

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Динамо» Киев – «Кривбасс» - 4:0

Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Предупреждения: Кабаев, 40, Ярмоленко, 48 – Араухо, 57, Вилвальд, 71, Герреро, 90+1

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Михавко, 78), Тиаре, Попов, Караваев (Тимчик, 78) – Буяльский (Рубчинский, 76), Бражко (Михайленко, 86), Пихаленок – Шола, Ярмоленко (Герреро, 76), Кабаев.

«Кривбасс»: Кемкин – Дибанго (Бекавац, 90), Вилвальд, Конате, Юрчец – Задерака, Араухо (Я. Шевченко, 64), Твердохлеб (Мулык, 90) – Мендоза, Парако (Мая, 77), Лин (Каменский, 64).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ) – 19 (10) : 6 (1)
Угловые – 5:3
Оффсайды – 2:0

ДИНАМО КИЕВ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Комментарии 82
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Як то кажуть відчуйте різницю з Ярмоленко і без
Ответить
+7
Микола Захарченко
Нарешті перемога і щось схоже на футбол від Динамо . Перший тайм непогано , була швидкість , пресинг , осмислені комбінації , голи . Ярмола повернувся після хвороби чи то конфлікту з СаШо і зробив гру . Караваєв класно підключався до атак , Кабаєв нарешті показав достойний рівень , Попов забив гол та відпрацював у захисті , Тіаре добре відіграв . Кияни налаштувались на Кривбас і нічого не дали створити супернику . Другий тайм грали по рахунку і всерівно мали моменти . Інтрига в УПЛ тримає в напрузі. 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
Квантіки, апєпки та інша чєпуха нєгадують 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
DK2025
Бомжи выигрывают 4:0 - "...тренировка перед Кубком и уверенная победа". Динамо побеждает с тем же счетом - "Ярмоленко изменил результат". И ржавая плесень сразу начинает вякать, что Кривбасс играл на контору. А Кудривка на кого тогда играла?!
Поздравляю киевлян с уверенной победой и продолжением борьбы за чемпионство.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Пока лучший матч от Динамо.
А там будем смотреть.
У меня много вопросов.
Потому что оказывается физическая форма норм.
А в Турции отскакивали.
Пример Вивчаренко.
Тут рубился там был посмешищем
Ответить
+6
Показать Скрыть 5 ответов
adidas777
Зауважте, що немає ніякої декласації та інших гучних фраз.
Це було складно придумати прокротівським редакторам, назву статті для цього матчу.
Динамо з пермогою!!!
Це був найкращий тайм (перший) у цьому сезоні!
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
avk2307
Так тримати!!!
В наступному матчі мінімум 3-0 динамівцям Перемоги!!!!
Ну і пора перестати позорить країну в єврокубках
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
😸
Я вже десь був у передчутті, що має забити Герреро і тут на тобі. Бо постійно йому щось заважало і не вдавалося 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Ну нарешті. Очікував від Кривбасу більшого, вони практично нічого не показали, один Мендоса пару раз навісив, а так, враховуючи, що це був лідер чемпіонату, щось не дуже. Ну Динамо звісно також десь і повезло, з кутового забили, другий після метушні, ну третій то вже красиво розкатали. Могли і більше забивати. З перемогою!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Так би наші перемагали в ЄК
Ответить
+3
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Так необычно, но за вас:
Каждый крот сегодня рад!
Сказать спасибо наш Донбасс: ⚒️◼️
Тебе хочет, Стольный град!⬜🟦
.
Ситуации - рЕдки такие:
(лишь в еврокубковый четверг)
Когда Донецк - за Киев:
Помогли нам вернуться НАВЕРХ!🥇
.
И хоть лицом к лицу сразимся:
с вами - уже скоро.
Первым местом насладимся:
пока мы для Шахтёра!🟧⚒️⬛ 😊
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Lopez Nieto
Машина завелась! Ярмоленко в основу с Францией,чем чёрт не шутит,можем выйти с первого места
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Як би то був інший клуб, то заголовок був би тіпа" Інший клуб декласував "вискочку" в матчі за першу сходинку  і впевнено на першу сходинку застрибнув. Браво "іншому клубу"
Ну тут не так. Але Перемога від того не гірша.
Ответить
+2
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Красиво! Оба гранда по 4-0 реабилитировались перед своими болельщиками. И спасибо Киеву за 1 место🙏
А оба харьковских клубов ареры и квантума без побед в эти выходные!😜😊
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
Гдє МКГ, гдє??? 
Ответить
0
AK.228
Зрински вынесут вперед ногами
Ответить
0
Singularis
Этот Крибвасс-Горняк ещё ни одного очка не взял с Динамо. Туда ему и дорога, донору суркисному.
Ответить
-2
LexХХХ
А тепер робимо ставки, з яким рахунком виграють у Зринськи. Чи може все-таки програють?🤔
Ответить
-2
AK.228
Повторухи-мухи
Ответить
-3
Потужний Пафос
В среду отшампурят шубкисову дырочку по взрослому☝️
Ответить
-4
