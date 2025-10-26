Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Центральный матч 10 тура УПЛ в итоге оказался легкой прогулкой для команды Шовковского
В центральном и заключительном матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимало «Кривбасс» — команду, которая неожиданно для многих подошла к туру в статусе лидера чемпионата. Криворожцы имели шанс укрепить своё положение и отобрать очки у столичного гранда, тем более что динамовцы не выигрывали в пяти предыдущих турах подряд. К тому же подопечные Олександра Шовковського провели в четверг непростой поединок Лиги конференций в Турции — о котором, пожалуй, хотели поскорее забыть и футболисты, и болельщики.
Ожидания от этого матча были велики, однако борьбы, по сути, не получилось. «Динамо» с первых минут захватило инициативу, взяло мяч под контроль и не позволило гостям навязать свою игру. Первый гол не заставил себя ждать: после подачи Буяльского с углового Попов выиграл позицию и точно пробил головой в дальний угол — 1:0.
Казалось, что «Кривбасс» попытается ответить, но вместо этого быстро получил второй удар. Снова сработал стандарт: после навеса со штрафного и неразберихи в штрафной площадке мяч отскочил к Караваеву, который без раздумий пробил под перекладину — 2:0. Киевляне действовали уверенно, чётко реализуя все свои моменты.
А через несколько минут счёт стал разгромным. После изящной комбинации Кабаева и Ярмоленко в штрафной площадке, Андрей Николаевич спокойно закатил мяч в пустые ворота — 3:0. Полчаса идеального футбола в исполнении хозяев фактически сняли все вопросы о победителе ещё до перерыва. «Кривбасс» выглядел подавленным и не смог создать ничего, что напоминало бы о попытке камбэка.
Во втором тайме игра криворожане сразу же отметили единственным ударом в створ ворот — Бар Лин пробил издали, но Нещерет уверенно справился. На этом активность криворожан закончилась.
А вот динамовцы могут лишь посетовать на расточительность во втором тайме — уж слишком много возможностей они упустили. Моменты возникали один за другим: сначала Кабаев пробил чуть выше перекладины, затем Буяльский мощно зарядил с разворота — мяч лишь по касательной прошёл над воротами. Но самым реальным шансом удвоить преимущество стал эпизод с Караваевым, но каркас ворот сыграл за «Кривбасс».
После выхода на замену в составе «Динамо» Герреро сразу стал одним из самых активных на поле и не раз угрожал воротам соперника. Сначала Кемкин выручил «Кривбасс», парировав его коварный закрученный удар с левого фланга штрафной. Но удержать Герреро до конца матча хозяевам всё же не удалось. Уже в компенсированное время Эдуардо разыграл изящную «стеночку» с Пихальонком, эффектно ушёл от защитника и спокойно катнул мяч в дальний угол. Этот точный удар подвёл итог встречи — 4:0 в пользу киевлян.
Эта уверенная победа стала для «Динамо» первой в чемпионате осенью и позволила команде подняться на второе место в турнирной таблице — сразу за донецким «Шахтёром». «Кривбасс» же после поражения откатился на пятую позицию.
Впереди у киевлян два матча против «Шахтёра»: сначала — кубковое противостояние дома, затем — выездная игра в чемпионате. «Кривбасс» же попытается реабилитироваться в домашнем матче против аутсайдера турнира — СК «Полтава».
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Динамо» Киев – «Кривбасс» - 4:0
Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1
Предупреждения: Кабаев, 40, Ярмоленко, 48 – Араухо, 57, Вилвальд, 71, Герреро, 90+1
«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Михавко, 78), Тиаре, Попов, Караваев (Тимчик, 78) – Буяльский (Рубчинский, 76), Бражко (Михайленко, 86), Пихаленок – Шола, Ярмоленко (Герреро, 76), Кабаев.
«Кривбасс»: Кемкин – Дибанго (Бекавац, 90), Вилвальд, Конате, Юрчец – Задерака, Араухо (Я. Шевченко, 64), Твердохлеб (Мулык, 90) – Мендоза, Парако (Мая, 77), Лин (Каменский, 64).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ) – 19 (10) : 6 (1)
Угловые – 5:3
Оффсайды – 2:0
ДИНАМО КИЕВ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 6°C
