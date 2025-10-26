ФОТО. Конфликт: Винисиус взбесился на Алонсо и не пожал руку после замены

Бразильский форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор разгневался на наставника команды Хаби Алонсо.

Вини не понравилось, что Алонсо заменил его на 72-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги против Барселоны.

Винисиус открыто показал свою раздраженность таким решением, не пожал руку коучу и ушел в раздевалку. Вместо бразильца на поле вышел Родриго.

Винисиус Жуниор проводил отличный поединок против Барсы. Сливочные побеждают соперников 2:1.

