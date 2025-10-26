ФОТО. Конфликт: Винисиус взбесился на Алонсо и не пожал руку после замены
Наставник Реала заменил Вини на 72-й минуте матча против Барселоны
Бразильский форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор разгневался на наставника команды Хаби Алонсо.
Вини не понравилось, что Алонсо заменил его на 72-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги против Барселоны.
Винисиус открыто показал свою раздраженность таким решением, не пожал руку коучу и ушел в раздевалку. Вместо бразильца на поле вышел Родриго.
Винисиус Жуниор проводил отличный поединок против Барсы. Сливочные побеждают соперников 2:1.
Якщо не попостить продати нах
Це ДУЖЕ велика неповага до тренера на рідному стадіоні перед вболівальниками та шефами клубу.
Якщо Алонсо просто спустить це то це не поважати себе як тренера та як людину.