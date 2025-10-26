Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Конфликт: Винисиус взбесился на Алонсо и не пожал руку после замены
Испания
26 октября 2025, 19:03 | Обновлено 26 октября 2025, 19:07
Наставник Реала заменил Вини на 72-й минуте матча против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор разгневался на наставника команды Хаби Алонсо.

Вини не понравилось, что Алонсо заменил его на 72-й минуте матча 10-го тура Ла Лиги против Барселоны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Винисиус открыто показал свою раздраженность таким решением, не пожал руку коучу и ушел в раздевалку. Вместо бразильца на поле вышел Родриго.

Винисиус Жуниор проводил отличный поединок против Барсы. Сливочные побеждают соперников 2:1.

ФОТО. Винисиус взбесился и не пожал руку Алонсо в матче Реал – Барселона

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SanYa_TheBest
Я вже думав, що цьому чорту чарівник країни Оз надав мізки. Але ніт.
Ответить
0
Diesel
10 матчів на лавочці та штраф величезний.
Якщо не попостить продати нах
Це ДУЖЕ велика неповага до тренера на рідному стадіоні перед вболівальниками та шефами клубу.
Якщо Алонсо просто спустить це то це не поважати себе як тренера та як людину.
Ответить
0
Victor673256ua
Чудовий сюжет для другої частини фільму про Вінісіуса) 
Ответить
0
