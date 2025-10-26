Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
За три дня было сыграно 8 поединков очередного уик-энда УПЛ.
Лидирует в турнире донецкий Шахтер, который разгромил Кудровку (4:0) и набрал 21 очко.
Второе место занимает киевское Динамо (20 очков), с аналогичным счетом обыгравшее Кривбасс (4:0).
Верхняя часть УПЛ: Шахтер (21 очко), Динамо, ЛНЗ (по 20), Полесья, Кривбасс (по 19), Металлист 1925 (16), Колос (15).
В зоне переходных матчей идут Эпицентр (9) и Александрия (8), а в зоне вылета – Рух (7) и Полтава (5).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
10-й тур. 17–20 октября
- 24.10. 15:30 Александрия – Эпицентр – 0:1
- 24.10. 18:00 Верес – Заря – 0:0
- 25.10. 13:00 Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 0:1
- 25.10. 15:30 Карпаты – Рух – 0:0
- 25.10. 18:00 Оболонь – Полесье – 0:4
- 26.10. 13:00 Полтава – Колос – 2:2
- 26.10. 15:30 Шахтер – Кудровка – 4:0
- 26.10. 18:00 Динамо – Кривбасс – 4:0
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря
|21
|2
|Динамо Киев
|10
|5
|5
|0
|27 - 12
|02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия
|20
|3
|ЛНЗ
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов
|20
|4
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка
|19
|5
|Кривбасс
|10
|6
|1
|3
|18 - 16
|01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс
|19
|6
|Металлист 1925
|10
|4
|4
|2
|12 - 7
|03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925
|16
|7
|Колос Ковалевка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес
|15
|8
|Заря
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря
|13
|9
|Оболонь
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов
|13
|10
|Карпаты Львов
|10
|2
|6
|2
|15 - 15
|03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов
|12
|11
|Кудровка
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка
|11
|12
|Верес
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес
|10
|13
|Эпицентр
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс
|9
|14
|Александрия
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия
|8
|15
|Рух Львов
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов
|7
|16
|Полтава
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925
|5
📊 Инфографика
