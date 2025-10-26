Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 21:05 | Обновлено 26 октября 2025, 21:11
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко

С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги

Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
ФК Шахтер

С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

За три дня было сыграно 8 поединков очередного уик-энда УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидирует в турнире донецкий Шахтер, который разгромил Кудровку (4:0) и набрал 21 очко.

Второе место занимает киевское Динамо (20 очков), с аналогичным счетом обыгравшее Кривбасс (4:0).

Верхняя часть УПЛ: Шахтер (21 очко), Динамо, ЛНЗ (по 20), Полесья, Кривбасс (по 19), Металлист 1925 (16), Колос (15).

В зоне переходных матчей идут Эпицентр (9) и Александрия (8), а в зоне вылета – Рух (7) и Полтава (5).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

10-й тур. 17–20 октября

  • 24.10. 15:30 Александрия – Эпицентр – 0:1
  • 24.10. 18:00 Верес – Заря – 0:0
  • 25.10. 13:00 Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 0:1
  • 25.10. 15:30 Карпаты – Рух – 0:0
  • 25.10. 18:00 Оболонь – Полесье – 0:4
  • 26.10. 13:00 Полтава – Колос – 2:2
  • 26.10. 15:30 Шахтер – Кудровка – 4:0
  • 26.10. 18:00 Динамо – Кривбасс – 4:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 10 6 3 1 19 - 8 02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 21
2 Динамо Киев 10 5 5 0 27 - 12 02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192527.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 20
3 ЛНЗ 10 6 2 2 11 - 7 03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 20
4 Полесье 10 6 1 3 18 - 8 03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 19
5 Кривбасс 10 6 1 3 18 - 16 01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 19
6 Металлист 1925 10 4 4 2 12 - 7 03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 192528.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 16
7 Колос Ковалевка 10 4 3 3 10 - 9 01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 15
8 Заря 10 3 4 3 12 - 11 02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 13
9 Оболонь 10 3 4 3 9 - 13 31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес27.09.25 Заря 0:0 Оболонь22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 13
10 Карпаты Львов 10 2 6 2 15 - 15 03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 12
11 Кудровка 10 3 2 5 13 - 19 31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 11
12 Верес 10 2 4 4 7 - 10 01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес29.09.25 Верес 1:4 Полесье20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 10
13 Эпицентр 10 3 0 7 12 - 17 01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 9
14 Александрия 10 2 2 6 10 - 17 01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов27.09.25 Александрия 1:0 Полтава22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 8
15 Рух Львов 10 2 1 7 7 - 18 02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 7
16 Полтава 10 1 2 7 8 - 21 01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава27.09.25 Александрия 1:0 Полтава21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 5
Полная таблица

📊 Инфографика

ТУРАН: «Если не уважаете Кудровку, то не уважаете и других соперников»
СМИ назвали фактор, который может помешать Шахтеру вернуть футболиста
Шовковский рассказал, как возникла идея поставить Ярмоленко центрфорвардом
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
