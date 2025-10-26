Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко

С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

За три дня было сыграно 8 поединков очередного уик-энда УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидирует в турнире донецкий Шахтер, который разгромил Кудровку (4:0) и набрал 21 очко.

Второе место занимает киевское Динамо (20 очков), с аналогичным счетом обыгравшее Кривбасс (4:0).

Верхняя часть УПЛ: Шахтер (21 очко), Динамо, ЛНЗ (по 20), Полесья, Кривбасс (по 19), Металлист 1925 (16), Колос (15).

В зоне переходных матчей идут Эпицентр (9) и Александрия (8), а в зоне вылета – Рух (7) и Полтава (5).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

10-й тур. 17–20 октября

24.10. 15:30 Александрия – Эпицентр – 0:1

– 0:1 24.10. 18:00 Верес – Заря – 0:0

25.10. 13:00 Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 0:1

– 0:1 25.10. 15:30 Карпаты – Рух – 0:0

25.10. 18:00 Оболонь – Полесье – 0:4

– 0:4 26.10. 13:00 Полтава – Колос – 2:2

26.10. 15:30 Шахтер – Кудровка – 4:0

– Кудровка – 4:0 26.10. 18:00 Динамо – Кривбасс – 4:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 10 6 3 1 19 - 8 02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев 26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 21 2 Динамо Киев 10 5 5 0 27 - 12 02.11.25 18:00 Шахтер Донецк - Динамо Киев 26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 20 3 ЛНЗ 10 6 2 2 11 - 7 03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов 25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ 28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 20 4 Полесье 10 6 1 3 18 - 8 03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 1925 25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 04.10.25 Полесье 4:0 Полтава 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 19 5 Кривбасс 10 6 1 3 18 - 16 01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава 26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 28.09.25 ЛНЗ 0:0 Кривбасс 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 19 6 Металлист 1925 10 4 4 2 12 - 7 03.11.25 18:00 Полесье - Металлист 1925 25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 16 7 Колос Ковалевка 10 4 3 3 10 - 9 01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия 26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 28.09.25 Металлист 1925 1:0 Колос Ковалевка 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 15 8 Заря 10 3 4 3 12 - 11 02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов 24.10.25 Верес 0:0 Заря 18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Шахтер Донецк 1:0 Заря 13 9 Оболонь 10 3 4 3 9 - 13 31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь 25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 27.09.25 Заря 0:0 Оболонь 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 13 10 Карпаты Львов 10 2 6 2 15 - 15 03.11.25 15:30 ЛНЗ - Карпаты Львов 25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 27.09.25 Карпаты Львов 3:3 Динамо Киев 22.09.25 Оболонь 0:2 Карпаты Львов 12 11 Кудровка 10 3 2 5 13 - 19 31.10.25 18:00 Кудровка - Оболонь 26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 20.09.25 Полесье 2:0 Кудровка 11 12 Верес 10 2 4 4 7 - 10 01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес 24.10.25 Верес 0:0 Заря 19.10.25 Верес 1:1 Александрия 04.10.25 Оболонь 1:1 Верес 29.09.25 Верес 1:4 Полесье 20.09.25 Колос Ковалевка 0:0 Верес 10 13 Эпицентр 10 3 0 7 12 - 17 01.11.25 18:00 Эпицентр - Верес 24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря 26.09.25 Кудровка 2:1 Эпицентр 21.09.25 Эпицентр 4:5 Кривбасс 9 14 Александрия 10 2 2 6 10 - 17 01.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Александрия 24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 19.10.25 Верес 1:1 Александрия 04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов 27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 22.09.25 Динамо Киев 2:2 Александрия 8 15 Рух Львов 10 2 1 7 7 - 18 02.11.25 15:30 Заря - Рух Львов 25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов 28.09.25 Рух Львов 0:4 Шахтер Донецк 21.09.25 ЛНЗ 1:0 Рух Львов 7 16 Полтава 10 1 2 7 8 - 21 01.11.25 13:00 Кривбасс - Полтава 26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 04.10.25 Полесье 4:0 Полтава 27.09.25 Александрия 1:0 Полтава 21.09.25 Полтава 0:2 Металлист 1925 5 Полная таблица

📊 Инфографика