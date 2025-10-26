18-летняя Подрез на турнире во Франции выиграла крупнейший трофей в карьере

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 427) стала чемпионкой турнира ITF W75 в Пуатье, Франция.

В финале украинка в трех сетах переиграла Францишку Жорже (Португалия, WTA 236) за 2 часа и 13 минут.

ITF W75 Пуатье. Хард в помещении. Финал

Вероника Подрез (Украина) – Францишка Жорже (Португалия) [3] – 7:5, 2:6, 6:4