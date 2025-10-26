Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
26 октября 2025, 18:53
554
0

18-летняя Подрез на турнире во Франции выиграла крупнейший трофей в карьере

Вероника стала чемпионкой соревнований ITF W75 в Пуатье, одолев в финале Францишку Жорже

Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 427) стала чемпионкой турнира ITF W75 в Пуатье, Франция.

В финале украинка в трех сетах переиграла Францишку Жорже (Португалия, WTA 236) за 2 часа и 13 минут.

ITF W75 Пуатье. Хард в помещении. Финал

Вероника Подрез (Украина) – Францишка Жорже (Португалия) [3] – 7:5, 2:6, 6:4

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Завацкая стала чемпионкой турнира ITF в Китае. Сколько «молчала» Катарина?
Вероника Подрез Францишка Жорже ITF Пуатье трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
