Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин победный матч против «Барселоны» провел в запасе.

Впрочем, в конце поединка вратарь все же отличился — принял участие в стычке. Сначала арбитр показал ему желтую карточку, однако в протоколе была зафиксирована красная. Украинца удалили за то, что он эмоционально покинул скамейку запасных и направился в сторону соперников.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.