Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Украинец получил красную карточку
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин победный матч против «Барселоны» провел в запасе.
Впрочем, в конце поединка вратарь все же отличился — принял участие в стычке. Сначала арбитр показал ему желтую карточку, однако в протоколе была зафиксирована красная. Украинца удалили за то, что он эмоционально покинул скамейку запасных и направился в сторону соперников.
26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
🚨 OFICIAL | El acta del partido explica la expulsión de Lunin durante la tangana final.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2025
🟥 "Fue expulsado por salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva". pic.twitter.com/ACcuZi9Whp
