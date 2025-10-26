Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Испания
26 октября 2025, 21:11 |
4156
8

Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка

Украинец получил красную карточку

26 октября 2025, 21:11 |
4156
8 Comments
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин победный матч против «Барселоны» провел в запасе.

Впрочем, в конце поединка вратарь все же отличился — принял участие в стычке. Сначала арбитр показал ему желтую карточку, однако в протоколе была зафиксирована красная. Украинца удалили за то, что он эмоционально покинул скамейку запасных и направился в сторону соперников.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

По теме:
Стало известно, что Винисиус сказал Ямалю перед стычкой в ​​Эль-Классико
Полузащитник Барселоны наехал на легенду Реала за стычку после матча
«Выполнили все». Полузащитник Реала оценил победу над Барселоной
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Футбол | 26 октября 2025, 09:12 5
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»

Тренер – о том, как клуб функционирует во время войны

Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26 октября 2025, 02:31 0
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута

Британец порадовал местных фанатов

Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26.10.2025, 19:57
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
ШОВКОВСКИЙ: «Нам непросто. У нас был перелет, потом ехали в поезде»
Футбол | 26.10.2025, 21:40
ШОВКОВСКИЙ: «Нам непросто. У нас был перелет, потом ехали в поезде»
ШОВКОВСКИЙ: «Нам непросто. У нас был перелет, потом ехали в поезде»
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26.10.2025, 08:24
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Simar_kr
Він навіть картку на лавці отримав, а ви кажете, нічого не робить))))))
Ответить
+6
NM16071
То ж треба так, жодного матчу не зіграв, а червону отримав!!!!!!!!
Ответить
+2
C.Пеклов
Хоч так нагадав про себе,щоб не забували!
Ответить
+1
Winner21
Зато в графе пропущенных - ноль!
Ответить
+1
Lesovij7
Теперь даже и посидеть на лавке нельзя
Ответить
0
😸
З почином👍😹 червоної в нього ще не було 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Ради Винисиуса на любые жертвы!
Ответить
0
Saar
Лошара
Ответить
-2
Популярные новости
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 4
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 13
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем