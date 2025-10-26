Завацкая стала чемпионкой турнира ITF в Китае. Сколько «молчала» Катарина?

25-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 407) стала чемпионкой хардового турнира ITF W35 в Цяньдаоху, Китай.

В финале украинка в трех сетах переиграла «нейтралку» Екатерину Рейнгольд (WTA 317) за 2 часа и 35 минут.

ITF W35 Цяньдаоху. Хард. Финал

Катарина Завацкая (Украина) [8] – Екатерина Рейнгольд [3] – 7:5, 3:6, 6:2

Завацкая провела первое очное противостояние против Рейнгольд.

Катарина завоевала первый трофей под руководством капитана сборной Украины Ильи Марченко. Для Завацкой этот титул стал 10-м в карьере на уровне ITF и первым с мая 2024 года.

Что касается харда, то у Завацкой теперь два трофея на этом покрытии – впервые она стала чемпионкой на харде 10 лет назад, когда выиграла 10-тысячник в Шарм-эш-Шейхе.

Путь Завацкой к трофею ITF W35 в Цяньдаоху:

1/16 финала: Катарина Завацкая [8] – Рэнь Юфэй – 7:5, 4:6, 6:3

Катарина Завацкая [8] – Рэнь Юфэй – 7:5, 4:6, 6:3 1/8 финала: Катарина Завацкая [8] – Гуо Мейцы – 7:5, 7:5

Катарина Завацкая [8] – Гуо Мейцы – 7:5, 7:5 1/4 финала: Катарина Завацкая [8] – Шао Юшань [WC] – 6:3, 7:5

Катарина Завацкая [8] – Шао Юшань [WC] – 6:3, 7:5 1/2 финала: Катарина Завацкая [8] – Е Шию [WC] – 3:6, 6:4, 6:4

Катарина Завацкая [8] – Е Шию [WC] – 3:6, 6:4, 6:4 Финал: Катарина Завацкая [8] – Екатерина Рейнгольд [3] – 7:5, 3:6, 6:2

Все финалы Завацкой в карьере (до турнира в Цяньдаоху)