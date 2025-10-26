Завацкая стала чемпионкой турнира ITF в Китае. Сколько «молчала» Катарина?
Украинка выиграла трофей 35-тысячника в городе Цяньдаоху, обыграв в финале Рейнгольд
25-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 407) стала чемпионкой хардового турнира ITF W35 в Цяньдаоху, Китай.
В финале украинка в трех сетах переиграла «нейтралку» Екатерину Рейнгольд (WTA 317) за 2 часа и 35 минут.
ITF W35 Цяньдаоху. Хард. Финал
Катарина Завацкая (Украина) [8] – Екатерина Рейнгольд [3] – 7:5, 3:6, 6:2
Завацкая провела первое очное противостояние против Рейнгольд.
Катарина завоевала первый трофей под руководством капитана сборной Украины Ильи Марченко. Для Завацкой этот титул стал 10-м в карьере на уровне ITF и первым с мая 2024 года.
Что касается харда, то у Завацкой теперь два трофея на этом покрытии – впервые она стала чемпионкой на харде 10 лет назад, когда выиграла 10-тысячник в Шарм-эш-Шейхе.
Путь Завацкой к трофею ITF W35 в Цяньдаоху:
- 1/16 финала: Катарина Завацкая [8] – Рэнь Юфэй – 7:5, 4:6, 6:3
- 1/8 финала: Катарина Завацкая [8] – Гуо Мейцы – 7:5, 7:5
- 1/4 финала: Катарина Завацкая [8] – Шао Юшань [WC] – 6:3, 7:5
- 1/2 финала: Катарина Завацкая [8] – Е Шию [WC] – 3:6, 6:4, 6:4
- Финал: Катарина Завацкая [8] – Екатерина Рейнгольд [3] – 7:5, 3:6, 6:2
Все финалы Завацкой в карьере (до турнира в Цяньдаоху)
