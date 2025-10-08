Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 октября 2025, 11:23 | Обновлено 08 октября 2025, 12:00
Поражение от испанцев, скандал с Синчуком, Цыганков и Тымчик вне сборной

Главные новости за 7 октября на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 октября.

1A. Фурия Роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании U-20
Команда Дмитрия Михайленко завершила выступления на чемпионате мира

1B. Украина U-20 – Испания U-20 – 0:1. Поражение в плей-офф. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира U-20

2A. Хозяева вылетели. Определен второй четвертьфиналист молодежного ЧМ-2025
Команда Мексики U20 разгромила Чили U20 и вышла в 1/4 финала

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч
УАФ открыла служебное расследование по факту нарушений

3A. ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в Польше
Команду Сергея Реброва ждут матчи против Исландии и Азербайджана

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Цыганков не сыграет против Исландии и Азербайджана

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Тымчик не поможет команде в матчах отбора ЧМ-2026

4. Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Сине-желтая команда заняла третье место в квартете и выбыла в Лигу B

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Известный киевский клуб назначил Рябоконя главным тренером
Александр возглавил «Левый Берег»

5B. Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футболист решил покинуть клуб, но пути назад нет

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна легенда Барселоны завершит карьеру в Майами
2025 год станет последним в карьере Жорди Альбы

6B. Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской ЛЧ

7A. Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Марта в трех сетах уступила Каролине Муховой в первом раунде тысячника в Китае

7B. Костюк завершила выступления на тысячнике в Ухане, покинув и парный разряд
Марта и Ольга Данилович в двух сетах проиграли тандему Го Ханью / Александра Панова

8. Ноле выжил: Джокович в Шанхае побил возрастной рекорд Федерера на Мастерсах
Новак добыл волевую победу над Хауме Муньяром и вышел в четвертьфинал

9. Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Ронни успешно провел юбилейный 1000-й матч в рейтинговых турнирах

10. Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?
Попытка уловить логику решений тренерского штаба Сергея Реброва

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
