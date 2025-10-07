Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Молодежные турниры
07 октября 2025, 17:27 | Обновлено 07 октября 2025, 17:46
385
1

Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро

Сине-желтая команда заняла третье место в квартете и выбыла в Лигу B

07 октября 2025, 17:27 | Обновлено 07 октября 2025, 17:46
385
1 Comments
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 проиграла матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.

В эстонском городе Таллинн Украины U-17 уступила команде Италии U-17 со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянцы забили в первом тайме, апосле перерыва Владимир Квиквиния сравнял счет (1:1). Сине-желтых устраивала ничья, но удержать нужный результаты команда Александр Сытника не сумела и пропустила на 85-й минуте (1:2).

Матчи этого квартета состоялись в эстонских городах Таллинн и Раквере. Ранее в 1-м туре Черногория и Украина сыграли вничью (1:1), а Италия разгромила Эстонию (8:1). Затем во 2-м туре Украина переиграла Эстонию (2:0), а Черногория нанесла сенсационное поражение Италии (2:1). В 3-м туре Черногория обыграла Эстонию (1:0).

Турнирное положение: Черногория (7 очков), Италия (6), Украина (4 очка), Эстония (0).

В Лигу А второго раунда вышли Черногория и Италия. А вот Украина и Эстония выбыли в Лигу B и в финальном раунде Евро-2026 не сыграют.

Квалификация Евро-2026 U-17

3-й тур, 7 октября 2025, Таллинн (Эстония)

Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2

Голы: Квиквиния, 55 – Джамматтеи, 34, Перилло, 85

1-й тур, 01.10.2025

  • 12:30. Италия – Эстония – 8:1 (Раквере)
  • 15:30. Черногория – Украина – 1:1 (Таллинн)

2-й тур, 04.10.2025

  • 12:30. Италия – Черногория – 1:2 (Таллинн)
  • 15:30. Украина – Эстония – 2:0 (Раквере)

3-й тур, 07.10.2025

  • 15:30. Украина – Италия – 1:2 (Таллинн)
  • 15:30. Эстония – Черногория – 0:1 (Раквере)

Турнирная таблица

Фотогалерея

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Украина U-17 – Италия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав сборной Украины U-17 на решающий матч с Италией
Украина U-17 – Эстония U-17 – 2:0. Квалификация ЧЕ. Видео голов и обзор
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Италии по футболу U-17 Украина - Италия выбор редакции видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Футбол | 07 октября 2025, 07:10 30
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Андрей Лунин хотел быть первым номером в команде

Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Футбол | 06 октября 2025, 19:59 1
Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»
Йожеф САБО: «Лобановский выгнал бы этого игрока из Динамо»

Бывший главный тренер киевлян попытался предусмотреть действия коуча в ситуации с Ярмоленко

ОФИЦИАЛЬНО. Известный киевский клуб назначил Рябоконя главным тренером
Футбол | 07.10.2025, 17:08
ОФИЦИАЛЬНО. Известный киевский клуб назначил Рябоконя главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Известный киевский клуб назначил Рябоконя главным тренером
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
Футбол | 06.10.2025, 19:41
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
УАФ дисквалифицировала известного украинского тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07.10.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Привыкают играть в тактику от обороны  терпил , так и будут только участвовать в турнирах. Когда уже начнем играть с контролем мяча и прессингом
Ответить
0
Популярные новости
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
05.10.2025, 17:26 153
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 29
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем