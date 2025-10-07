Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Сине-желтая команда заняла третье место в квартете и выбыла в Лигу B
Юношеская сборная Украины U-17 проиграла матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.
В эстонском городе Таллинн Украины U-17 уступила команде Италии U-17 со счетом 1:2.
Итальянцы забили в первом тайме, апосле перерыва Владимир Квиквиния сравнял счет (1:1). Сине-желтых устраивала ничья, но удержать нужный результаты команда Александр Сытника не сумела и пропустила на 85-й минуте (1:2).
Матчи этого квартета состоялись в эстонских городах Таллинн и Раквере. Ранее в 1-м туре Черногория и Украина сыграли вничью (1:1), а Италия разгромила Эстонию (8:1). Затем во 2-м туре Украина переиграла Эстонию (2:0), а Черногория нанесла сенсационное поражение Италии (2:1). В 3-м туре Черногория обыграла Эстонию (1:0).
Турнирное положение: Черногория (7 очков), Италия (6), Украина (4 очка), Эстония (0).
В Лигу А второго раунда вышли Черногория и Италия. А вот Украина и Эстония выбыли в Лигу B и в финальном раунде Евро-2026 не сыграют.
Квалификация Евро-2026 U-17
3-й тур, 7 октября 2025, Таллинн (Эстония)
Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2
Голы: Квиквиния, 55 – Джамматтеи, 34, Перилло, 85
1-й тур, 01.10.2025
- 12:30. Италия – Эстония – 8:1 (Раквере)
- 15:30. Черногория – Украина – 1:1 (Таллинн)
2-й тур, 04.10.2025
- 12:30. Италия – Черногория – 1:2 (Таллинн)
- 15:30. Украина – Эстония – 2:0 (Раквере)
3-й тур, 07.10.2025
- 15:30. Украина – Италия – 1:2 (Таллинн)
- 15:30. Эстония – Черногория – 0:1 (Раквере)
Турнирная таблица
