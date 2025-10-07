Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро

Юношеская сборная Украины U-17 проиграла матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.

В эстонском городе Таллинн Украины U-17 уступила команде Италии U-17 со счетом 1:2.

Итальянцы забили в первом тайме, апосле перерыва Владимир Квиквиния сравнял счет (1:1). Сине-желтых устраивала ничья, но удержать нужный результаты команда Александр Сытника не сумела и пропустила на 85-й минуте (1:2).

Матчи этого квартета состоялись в эстонских городах Таллинн и Раквере. Ранее в 1-м туре Черногория и Украина сыграли вничью (1:1), а Италия разгромила Эстонию (8:1). Затем во 2-м туре Украина переиграла Эстонию (2:0), а Черногория нанесла сенсационное поражение Италии (2:1). В 3-м туре Черногория обыграла Эстонию (1:0).

Турнирное положение: Черногория (7 очков), Италия (6), Украина (4 очка), Эстония (0).

В Лигу А второго раунда вышли Черногория и Италия. А вот Украина и Эстония выбыли в Лигу B и в финальном раунде Евро-2026 не сыграют.

Квалификация Евро-2026 U-17

3-й тур, 7 октября 2025, Таллинн (Эстония)

Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2

Голы: Квиквиния, 55 – Джамматтеи, 34, Перилло, 85

1-й тур, 01.10.2025

12:30. Италия – Эстония – 8:1 (Раквере)

15:30. Черногория – Украина – 1:1 (Таллинн)

2-й тур, 04.10.2025

12:30. Италия – Черногория – 1:2 (Таллинн)

15:30. Украина – Эстония – 2:0 (Раквере)

3-й тур, 07.10.2025

15:30. Украина – Италия – 1:2 (Таллинн)

15:30. Эстония – Черногория – 0:1 (Раквере)

Турнирная таблица

