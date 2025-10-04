Украина U-17 взяла верх над эстонцами. Впереди – решающая игра с Италией

4 октября юношеская сборная Украины провела второй матч первого раунда квалификации чемпионата Европы 2026 U-17 против Эстонии.

В стартовом туре команда Александра Сытника сыграла вничью с Черногорией (1:1), а эстонцы потерпели разгромное поражение от Италии (1:8). По сравнению с предыдущей игрой тренерский штаб сине-желтых сделал две замены: вместо Яблонского и Гамзика вышли Гордеев и Дзюринец.

С первых минут поединка украинская команда полностью контролировала игру, постоянно держа соперника под давлением. Несмотря на многочисленные моменты, голкипер Оллин не раз спасал эстонцев, демонстрируя уверенные действия на линии ворот. Однако настойчивость хозяев все же принесла результат.

На 40-й минуте после подачи со штрафного с левого фланга Панчишин выиграл борьбу в воздухе, а Буравцов первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку с нескольких метров (1:0). Перед перерывом Рыбак мог удвоить преимущество, но Оллин в прыжке достал мяч из верхнего угла.

После перерыва темп игры немного снизился, однако инициатива оставалась за сине-желтыми. На 76-й минуте украинцы закрепили преимущество: после углового Гамзика мяч выбили защитники, но он снова подхватил его и навесил в штрафную. Сердюк в борьбе с оборонцами протолкнул мяч в ворота (2:0). Этот результат и стал окончательным.

В другом матче группы Черногория обыграла Италию со счетом 2:1. Перед последним туром сине-желтые имеют в активе 4 очка и возглавляют квартет благодаря дополнительным показателям. Следующий поединок команда Александра Сытника проведет 7 октября против итальянцев. Для выхода в Лигу А второго раунда необходимо занять одно из первых двух мест в группе.

Евро-2026 U-17. Первый раунд квалификации. Группа 1

4 октября. Эстония. Раквере. «Реквере Линнастадион».

Украина U-17 – Эстония U-17 – 2:0 (1:0)

Голы: Буравцов, 40, Сердюк, 76.

Украина U-17: Столяренко, Смотрицкий, Шукалович (к), Панчишин, Пламинский (Пилипюк, 46), Гордеев, Гурам (Гоч, 86), Буравцов (Дячок, 70), Рыбак (Кожушко, 61), Дзюринец (Гамзик, 61), Сердюк. Тренер: Александр Сытник.

Эстония U-17: Оллин, Пыдер, Саммул (к), Нельцас, Кирсипуу, Силм, Корьюс (Лоренц, 46), Михалевский, Кранберг, Исок (Томингаc, 75), Оджа (Висс, 46). Тренер: Марко Пярнпуу.

Предупреждения: Буравцов, 64 – Исок, 70, Пыдер, 73.

Арбитр: Алеко Апциаури (Грузия).

Календарь матчей

1-й тур, 01.10.2025

12:30. Италия – Эстония – 8:1 (Раквере)

15:30. Черногория – Украина – 1:1 (Таллинн)

2-й тур, 04.10.2025

12:30. Италия – Черногория – 1:2 (Таллинн)

15:30. Украина – Эстония – 2:0 (Раквере)

3-й тур, 07.10.2025

15:30. Украина – Италия (Таллинн)

15:30. Эстония – Черногория (Раквере)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика