Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-17 взяла верх над эстонцами. Впереди – решающая игра с Италией
Молодежные турниры
04 октября 2025, 17:37 | Обновлено 04 октября 2025, 17:52
401
3

Украина U-17 взяла верх над эстонцами. Впереди – решающая игра с Италией

Голы забили Ярослав Буравцов и Кирилл Сердюк

УАФ

4 октября юношеская сборная Украины провела второй матч первого раунда квалификации чемпионата Европы 2026 U-17 против Эстонии.

В стартовом туре команда Александра Сытника сыграла вничью с Черногорией (1:1), а эстонцы потерпели разгромное поражение от Италии (1:8). По сравнению с предыдущей игрой тренерский штаб сине-желтых сделал две замены: вместо Яблонского и Гамзика вышли Гордеев и Дзюринец.

С первых минут поединка украинская команда полностью контролировала игру, постоянно держа соперника под давлением. Несмотря на многочисленные моменты, голкипер Оллин не раз спасал эстонцев, демонстрируя уверенные действия на линии ворот. Однако настойчивость хозяев все же принесла результат.

На 40-й минуте после подачи со штрафного с левого фланга Панчишин выиграл борьбу в воздухе, а Буравцов первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку с нескольких метров (1:0). Перед перерывом Рыбак мог удвоить преимущество, но Оллин в прыжке достал мяч из верхнего угла.

После перерыва темп игры немного снизился, однако инициатива оставалась за сине-желтыми. На 76-й минуте украинцы закрепили преимущество: после углового Гамзика мяч выбили защитники, но он снова подхватил его и навесил в штрафную. Сердюк в борьбе с оборонцами протолкнул мяч в ворота (2:0). Этот результат и стал окончательным.

В другом матче группы Черногория обыграла Италию со счетом 2:1. Перед последним туром сине-желтые имеют в активе 4 очка и возглавляют квартет благодаря дополнительным показателям. Следующий поединок команда Александра Сытника проведет 7 октября против итальянцев. Для выхода в Лигу А второго раунда необходимо занять одно из первых двух мест в группе.

Евро-2026 U-17. Первый раунд квалификации. Группа 1

4 октября. Эстония. Раквере. «Реквере Линнастадион».

Украина U-17 – Эстония U-17 – 2:0 (1:0)

Голы: Буравцов, 40, Сердюк, 76.

Украина U-17: Столяренко, Смотрицкий, Шукалович (к), Панчишин, Пламинский (Пилипюк, 46), Гордеев, Гурам (Гоч, 86), Буравцов (Дячок, 70), Рыбак (Кожушко, 61), Дзюринец (Гамзик, 61), Сердюк. Тренер: Александр Сытник.

Эстония U-17: Оллин, Пыдер, Саммул (к), Нельцас, Кирсипуу, Силм, Корьюс (Лоренц, 46), Михалевский, Кранберг, Исок (Томингаc, 75), Оджа (Висс, 46). Тренер: Марко Пярнпуу.

Предупреждения: Буравцов, 64 – Исок, 70, Пыдер, 73.

Арбитр: Алеко Апциаури (Грузия).

Календарь матчей

1-й тур, 01.10.2025

  • 12:30. Италия – Эстония – 8:1 (Раквере)
  • 15:30. Черногория – Украина – 1:1 (Таллинн)

2-й тур, 04.10.2025

  • 12:30. Италия – Черногория – 1:2 (Таллинн)
  • 15:30. Украина – Эстония – 2:0 (Раквере)

3-й тур, 07.10.2025

  • 15:30. Украина – Италия (Таллинн)
  • 15:30. Эстония – Черногория (Раквере)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Эстонии по футболу U-17 Украина - Эстония Кирилл Сердюк
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Андрій Заліщук
Це капець, Чорногорія обіграла італійців, "макарони" вийдуть проти наших запалені, розуміючи, що їм потрібна тільки перемога
Dfkbvj
Без шансів, судячи по грі з чорногорцями і аутсайдерами естонцями
Andromed
буде важко проти італійців, те що вони програли проти Чорногорії взагалі нічого не означає
