Украина U-17 – Эстония U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 15:30 матч 2-го тура отбора к чемпионату Европы U-17
4 октября в 15:30 юношеская сборная Украины U-17 проведет матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.
В эстонском городе Раквере встречаются команды Украины U-17 и Эстонии U-17.
Матчи этого раунда проходят в эстонских городах Таллинн и Раквере.
В поединках 1-го тура Черногория и Украина сыграли вничью (1:1), а Италия разгромила Эстонию (8:1).
Турнирное положение: Италия (3 очка), Черногория, Украина (по 1), Эстония (0).
Для выхода в Лигу А второго раунда нужно занять первое или второе место в квартете. В 3-м туре украинская команда сыграет против Италии (7 октября).
Турнирная таблица
