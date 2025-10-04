4 октября в 15:30 юношеская сборная Украины U-17 проведет матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.

В эстонском городе Раквере встречаются команды Украины U-17 и Эстонии U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матчи этого раунда проходят в эстонских городах Таллинн и Раквере.

В поединках 1-го тура Черногория и Украина сыграли вничью (1:1), а Италия разгромила Эстонию (8:1).

Турнирное положение: Италия (3 очка), Черногория, Украина (по 1), Эстония (0).

Для выхода в Лигу А второго раунда нужно занять первое или второе место в квартете. В 3-м туре украинская команда сыграет против Италии (7 октября).

Турнирная таблица

Украина U-17 – Эстония U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция