07 октября 2025, 12:39 | Обновлено 07 октября 2025, 13:09
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины

Цыганков не сыграет против Исландии и Азербайджана

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

УАФ подтвердила, что хавбек Виктор Цыганков, который был вызван в расположение сборной Украины, не приедет на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Сообщается, что это связано с травмой. При этом ранее многие были удивлены, что Цыганков, пропустивший последние пять матчей Жироны, вообще получил вызов от Сергея Реброва.

Ранее наставник сборной Украины вызвал новичка на замену – впервые в сборную приедет Владислав Велетень из Полесья.

Сборная Украины после двух матчей отбора набрала 1 пункт.

Виктор Цыганков Жирона сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу травма
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Dimaryz81
Ну это уже становится стабильностью. Здоровье не дает стабильно и качественно играть. Жаль.
+4
DaVinci
Та він вже давно не ключовий. Дістали вже ці "зірки"
+3
New Zealander
Дуже дивна травма у Циганкова. Тренер Жирони казав що в нього і як травми то такої немає, а є просто дискомфорт у мязах і він очікував що Циганков вийде на гру ще два тижні тому назад. 
+1
Play Games
Ну і правильно робе що не їде. Здоровʼя важливіше ніж тепер рубатися з Ісландією щоб виграти. В той час як просрали азейбарджану. Просрали ЧС тепер шукають винних і виправдання 
0
