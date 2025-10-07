ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины

УАФ подтвердила, что хавбек Виктор Цыганков, который был вызван в расположение сборной Украины, не приедет на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии (10 октября) и Азербайджана (13 октября).

Сообщается, что это связано с травмой. При этом ранее многие были удивлены, что Цыганков, пропустивший последние пять матчей Жироны, вообще получил вызов от Сергея Реброва.

Ранее наставник сборной Украины вызвал новичка на замену – впервые в сборную приедет Владислав Велетень из Полесья.

Сборная Украины после двух матчей отбора набрала 1 пункт.