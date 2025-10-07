Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч
07 октября 2025, 22:00 | Обновлено 07 октября 2025, 22:11
УАФ открыла служебное расследование по факту нарушений

Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрел дело полузащитника сборной Украины U-20 Геннадия Синчука и принял следующие решения.

Игрок Геннадий Синчук признан виновным в нарушении статьи 13.1 Дисциплинарного кодекса ФИФА (соблюдение регламентов ФИФА и принципов честной игры, преданности и добропорядочности) в соответствии с пунктом III.2.c циркуляра № 7, касающегося чемпионата мира 2025 U-20 в Чили.

Нарушение относится к матчу Украина – Парагвай, который состоялся 3 октября 2025 года. Хотя из-за перебора карточек Геннадий пропускал игру 3-го тура против Парагвая (2:1), однако он находился в технической зоне, что запрещено дисквалифицированным игрокам.

Синчук отстранен на один матч, который будет пропущен во время следующей официальной игры сборной Украины U-20 на чемпионате мира – против Испании (запланированной на 7 октября 2025 года).

Кроме того, на футболиста наложен штраф в размере 1500 швейцарских франков. Синчуку предоставлено 30 дней с момента уведомления о решении для уплаты штрафа. В случае невыполнения этого обязательства в установленный срок могут быть применены дополнительные санкции Дисциплинарного комитета ФИФА.

Украинская ассоциация футбола открыла служебное расследование по данному факту, о результатах которого будет сообщено после завершения всех соответствующих процедур.

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Болела
В тій УАФ взагалі хтось щось робить, за чимось слідкує? Тотальний пздц у всіх аспектах. Блд, без Синчука грати це дуже не ок…
Ответить
+5
Alex
Опять европейские кокошники без мозглые готовы только против тех кто не может ответить , особенно Украину любят наказывать по любой причине 
Ответить
+2
Болела
Дай Бог в 1/4 зіграє)
Ответить
+2
Юрий Щербань
Як завжди обісралисяна на рівному місці
Ответить
+1
