ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч

Дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрел дело полузащитника сборной Украины U-20 Геннадия Синчука и принял следующие решения.

Игрок Геннадий Синчук признан виновным в нарушении статьи 13.1 Дисциплинарного кодекса ФИФА (соблюдение регламентов ФИФА и принципов честной игры, преданности и добропорядочности) в соответствии с пунктом III.2.c циркуляра № 7, касающегося чемпионата мира 2025 U-20 в Чили.

Нарушение относится к матчу Украина – Парагвай, который состоялся 3 октября 2025 года. Хотя из-за перебора карточек Геннадий пропускал игру 3-го тура против Парагвая (2:1), однако он находился в технической зоне, что запрещено дисквалифицированным игрокам.

Синчук отстранен на один матч, который будет пропущен во время следующей официальной игры сборной Украины U-20 на чемпионате мира – против Испании (запланированной на 7 октября 2025 года).

Кроме того, на футболиста наложен штраф в размере 1500 швейцарских франков. Синчуку предоставлено 30 дней с момента уведомления о решении для уплаты штрафа. В случае невыполнения этого обязательства в установленный срок могут быть применены дополнительные санкции Дисциплинарного комитета ФИФА.

Украинская ассоциация футбола открыла служебное расследование по данному факту, о результатах которого будет сообщено после завершения всех соответствующих процедур.