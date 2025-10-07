Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами

Назван состав сборной Украины U-20 на матч плей-офф молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 22:30 в Вальпараисо в поединке 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Ранее в группе B украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), разошлась миром с командой Панамы (1:1) и нанесла поражение Парагваю (2:1).

Сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы заняли третье место в группе C и вошли в число топ-4 сборных в рейтинге третьих мест.

Стартовый состав сборной Украины U-20 на игру с испанцами

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко

Запас: Ванивский, Бакус, Дигтярь, Киричок, Вернаттус, Шевченко, Будко, Пищур, Панченко

В заявку на игру не включен Геннадий Синчук, дисквалифицированный ФИФА на два матча.

Инфографика