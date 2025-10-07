Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Молодежные турниры
07 октября 2025, 21:03 | Обновлено 07 октября 2025, 22:04
Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами

7 октября в 22:30 в Вальпараисо пройдет поединок 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Михайленко

Назван состав сборной Украины U-20 на матч плей-офф молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 22:30 в Вальпараисо в поединке 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в группе B украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), разошлась миром с командой Панамы (1:1) и нанесла поражение Парагваю (2:1).

Сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы заняли третье место в группе C и вошли в число топ-4 сборных в рейтинге третьих мест.

Стартовый состав сборной Украины U-20 на игру с испанцами

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко

Запас: Ванивский, Бакус, Дигтярь, Киричок, Вернаттус, Шевченко, Будко, Пищур, Панченко

В заявку на игру не включен Геннадий Синчук, дисквалифицированный ФИФА на два матча.

сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 стартовые составы Дмитрий Михайленко Геннадий Синчук
MaximusOne
Як бачимо апеляція була "успішною".
Ответить
+3
Dynamic
Від динамівців побажання успіху хлопцям!
Ответить
+2
Паша Мех
Верим пацаны!!!
Удачи!!
Ждём победы и хорошей игры 
🇺🇦⚽👏🔥💪🍻
Ответить
+1
adidas777
Я так розумію, з апеляцією все глухо...
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Крутий склад, лише до перемоги!💪🇺🇦
І прізвище Кисіль прикольне, недавно покупал кисель с лесных ягод🫐 и вишнево-клубничный🍒🍓 😊
Ответить
-1
Kharkiv
вся надежда на харьковчанина Крапивцова!
Ответить
-8
