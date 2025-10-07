Без Синчука. Назван стартовый состав Украины U-20 на игру с испанцами
7 октября в 22:30 в Вальпараисо пройдет поединок 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Назван состав сборной Украины U-20 на матч плей-офф молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
7 октября в 22:30 в Вальпараисо в поединке 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20.
Ранее в группе B украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), разошлась миром с командой Панамы (1:1) и нанесла поражение Парагваю (2:1).
Сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы заняли третье место в группе C и вошли в число топ-4 сборных в рейтинге третьих мест.
Стартовый состав сборной Украины U-20 на игру с испанцами
Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко
Запас: Ванивский, Бакус, Дигтярь, Киричок, Вернаттус, Шевченко, Будко, Пищур, Панченко
В заявку на игру не включен Геннадий Синчук, дисквалифицированный ФИФА на два матча.
Инфографика
