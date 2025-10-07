Украина U-20 – Испания U-20. 1/8 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 октября в 23:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира U-20
Сборная Украины U-20 продолжает выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.
7 октября в 23:00 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20.
Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.
В групповом раунде украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), разошлась миром с командой Панамы (1:1) и нанесла поражение Парагваю (2:1).
сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места группы B.
Испанская команда получила 4 очка из 9 возможных и заняла третье место в группе C.
Победитель пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет с Колумбией или ЮАР
Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
- 7 октября. Чили – Мексика (Вальпараисо)
- 8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)
- 7 октября. Украина – Испания (Вальпараисо)
- 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)
- 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
- 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
- 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
- 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)
Сетка плей-офф
Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт
