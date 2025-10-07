Сборная Украины U-20 продолжает выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 23:00 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В групповом раунде украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), разошлась миром с командой Панамы (1:1) и нанесла поражение Парагваю (2:1).

сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места группы B.

Испанская команда получила 4 очка из 9 возможных и заняла третье место в группе C.

Победитель пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет с Колумбией или ЮАР

Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

7 октября. Чили – Мексика (Вальпараисо)

8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)

7 октября. Украина – Испания (Вальпараисо)

– Испания (Вальпараисо) 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)

9 октября. США – Италия (Ранкагуа)

9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)

8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)

8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

Украина U-20 – Испания U-20. 1/8 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт