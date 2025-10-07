Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-20 – Испания U-20. 1/8 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
УКРАИНА U20
07.10.2025 22:30 - : -
Испания U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
46
0

Украина U-20 – Испания U-20. 1/8 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 7 октября в 23:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира U-20

Украина U-20 – Испания U-20. 1/8 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 продолжает выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

7 октября в 23:00 в Вальпараисо в матче 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В групповом раунде украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), разошлась миром с командой Панамы (1:1) и нанесла поражение Парагваю (2:1).

сине-желтая команда под руководством Дмитрия Михайленко набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места группы B.

Испанская команда получила 4 очка из 9 возможных и заняла третье место в группе C.

Победитель пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет с Колумбией или ЮАР

Пары 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

  • 7 октября. Чили – Мексика (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)
  • 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

Украина U-20 – Испания U-20. 1/8 финала ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт

📺 Видеотрансляция
Украина U-20 – Испания U-20
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
