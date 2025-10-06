Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Молодёжный чемпионат мира U20
Новая Каледония U20
05.10.2025 23:00 – FT 0 : 6
Франция U20
Молодежные турниры
06 октября 2025, 04:12 | Обновлено 06 октября 2025, 04:56
821
4

Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании

Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

​В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.

В ночь с 5 на 6 октября завершен групповой раунд, и определены все пары 1/8 финала: Украина сыграет с Испанией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе E Франция разгромила Новую Каледонию (6:0), а сборная ЮАР нанесла поражение США (2:1). В плей-офф вышли: США, Южная Африка, Франция (по 6 очков).

В группу F в 3-м туре оба матча завершились вничью: Нигерия – Колумбия (1:1), Саудовская Аравия – Норвегия (1:1). Далее прошли: Колумбия, Норвегия (по 5 очков), Нигерия (4).

В 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 вышли:

  • Группа А: Япония, Чили
  • Группа В: Украина, Парагвай, Южная Корея
  • Группа C: Марокко, Мексика, Испания
  • Группа D: Аргентина, Италия
  • Группа E: США, Южная Африка, Франция
  • Группа F: Колумбия, Норвегия, Нигерия

Соперником Украины, победителя группы B, в 1/8 финала станет Испания, занявшая третье место в группе C.

Поединок пройдет 7 октября в 22:30 по киевскому времени в Вальпараисо. Победитель выйдет в 1/4 финала на лучшего в паре Колумбия – ЮАР.

В остальных парах 1/8 финала сыграют: Чили – Мексика, Аргентина – Нигерия, США – Италия, Марокко – Южная Корея, Парагвай – Норвегия, Япония – Франция.

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

Пары 1/8 финала

  • 7 октября. Чили – Мексика (Вальпараисо)
  • 8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)
  • 7 октября. Украина – Испания (Вальпараисо)
  • 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)
  • 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
  • 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
  • 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
  • 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

3-й тур, 5–6 октября 2025 года

05.10. 23:00. Новая Каледония U20 – Франция U20 – 0:6

Голы: Ле Борнь, 11, 82, 90+3, Мишаль, 55, 84, Бернардеу, 90+1

05.10. 23:00. ЮАР U20 – США U20 – 2:1

Голы: Вайндер, 17 (автогол), Кекана, 45+2 – Кобб, 12

06.10. 02:00. Нигерия U20 – Колумбия U20 – 1:1

Голы: Бамейи, 86 – Гонсалес, 51

06.10. 02:00. Саудовская Аравия U20 – Норвегия U20 – 1:1

Голы: Хаджи, 53 (пен) – Фуглестад, 46

Итоговые турнирные таблицы

Инфографика

Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
ЧМ U-20: Аргентина сыграла с Италией, Австралия победила Кубу
Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Перший Серед Рівних
Я розумію, шо Марокко в групі обіграли Іспанію, але вибачте, я б краще вибрав Марокко в суперники, ніж Іспанію, от чесно вам кажу. 
Іспанія однією своєю назвою, одним своїм ім'ям давить дуже сильно. Коли наші почули хто їм випав в 1/8, думаю вони психологічно уже програли ще но виходу на поле, коліна почали трястись ще до матчу. Деморалізовує, коли так старались зайняти перше місце, щоб отримати легшого суперника, а тут вийшло все навпаки. Іспанії все що треба буде це вийти на поле і добити деморалізованих українців. На жаль закінчився наш шлях. 
Перший Серед Рівних
А Корея, яка в нашій групі ледве зайняла третє місце, гратиме проти Марокко. 
Перший Серед Рівних
Нє ну спасіба шо хоть не Франція. Дивлячись на таблиці, складається враження що вигідніше було третє місце зайняти, ніж перше. 
