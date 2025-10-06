Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20

​В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.

В ночь с 5 на 6 октября завершен групповой раунд, и определены все пары 1/8 финала: Украина сыграет с Испанией.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе E Франция разгромила Новую Каледонию (6:0), а сборная ЮАР нанесла поражение США (2:1). В плей-офф вышли: США, Южная Африка, Франция (по 6 очков).

В группу F в 3-м туре оба матча завершились вничью: Нигерия – Колумбия (1:1), Саудовская Аравия – Норвегия (1:1). Далее прошли: Колумбия, Норвегия (по 5 очков), Нигерия (4).

В 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 вышли:

Группа А: Япония, Чили

Группа В: Украина , Парагвай, Южная Корея

, Парагвай, Южная Корея Группа C: Марокко, Мексика, Испания

Группа D: Аргентина, Италия

Группа E: США, Южная Африка, Франция

Группа F: Колумбия, Норвегия, Нигерия

Соперником Украины, победителя группы B, в 1/8 финала станет Испания, занявшая третье место в группе C.

Поединок пройдет 7 октября в 22:30 по киевскому времени в Вальпараисо. Победитель выйдет в 1/4 финала на лучшего в паре Колумбия – ЮАР.

В остальных парах 1/8 финала сыграют: Чили – Мексика, Аргентина – Нигерия, США – Италия, Марокко – Южная Корея, Парагвай – Норвегия, Япония – Франция.

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

Пары 1/8 финала

7 октября. Чили – Мексика (Вальпараисо)

8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)

7 октября. Украина – Испания (Вальпараисо)

– Испания (Вальпараисо) 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)

9 октября. США – Италия (Ранкагуа)

9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)

8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)

8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)

Сетка плей-офф

3-й тур, 5–6 октября 2025 года

05.10. 23:00. Новая Каледония U20 – Франция U20 – 0:6

Голы: Ле Борнь, 11, 82, 90+3, Мишаль, 55, 84, Бернардеу, 90+1

05.10. 23:00. ЮАР U20 – США U20 – 2:1

Голы: Вайндер, 17 (автогол), Кекана, 45+2 – Кобб, 12

06.10. 02:00. Нигерия U20 – Колумбия U20 – 1:1

Голы: Бамейи, 86 – Гонсалес, 51

06.10. 02:00. Саудовская Аравия U20 – Норвегия U20 – 1:1

Голы: Хаджи, 53 (пен) – Фуглестад, 46

Итоговые турнирные таблицы

Инфографика