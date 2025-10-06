Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Сине-желтые сыграют в 1/8 финала против команды Испании
В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.
В ночь с 5 на 6 октября завершен групповой раунд, и определены все пары 1/8 финала: Украина сыграет с Испанией.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе E Франция разгромила Новую Каледонию (6:0), а сборная ЮАР нанесла поражение США (2:1). В плей-офф вышли: США, Южная Африка, Франция (по 6 очков).
В группу F в 3-м туре оба матча завершились вничью: Нигерия – Колумбия (1:1), Саудовская Аравия – Норвегия (1:1). Далее прошли: Колумбия, Норвегия (по 5 очков), Нигерия (4).
В 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 вышли:
- Группа А: Япония, Чили
- Группа В: Украина, Парагвай, Южная Корея
- Группа C: Марокко, Мексика, Испания
- Группа D: Аргентина, Италия
- Группа E: США, Южная Африка, Франция
- Группа F: Колумбия, Норвегия, Нигерия
Соперником Украины, победителя группы B, в 1/8 финала станет Испания, занявшая третье место в группе C.
Поединок пройдет 7 октября в 22:30 по киевскому времени в Вальпараисо. Победитель выйдет в 1/4 финала на лучшего в паре Колумбия – ЮАР.
В остальных парах 1/8 финала сыграют: Чили – Мексика, Аргентина – Нигерия, США – Италия, Марокко – Южная Корея, Парагвай – Норвегия, Япония – Франция.
🏆 Чемпионат мира 2025 U-20
Пары 1/8 финала
- 7 октября. Чили – Мексика (Вальпараисо)
- 8 октября. Аргентина – Нигерия (Сантьяго)
- 7 октября. Украина – Испания (Вальпараисо)
- 8 октября. Колумбия – ЮАР (Талька)
- 9 октября. США – Италия (Ранкагуа)
- 9 октября. Марокко – Южная Корея (Ранкагуа)
- 8 октября. Парагвай – Норвегия (Талька)
- 8 октября. Япония – Франция (Сантьяго)
Сетка плей-офф
3-й тур, 5–6 октября 2025 года
05.10. 23:00. Новая Каледония U20 – Франция U20 – 0:6
Голы: Ле Борнь, 11, 82, 90+3, Мишаль, 55, 84, Бернардеу, 90+1
05.10. 23:00. ЮАР U20 – США U20 – 2:1
Голы: Вайндер, 17 (автогол), Кекана, 45+2 – Кобб, 12
06.10. 02:00. Нигерия U20 – Колумбия U20 – 1:1
Голы: Бамейи, 86 – Гонсалес, 51
06.10. 02:00. Саудовская Аравия U20 – Норвегия U20 – 1:1
Голы: Хаджи, 53 (пен) – Фуглестад, 46
Итоговые турнирные таблицы
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав забил в ворота «Валенсии»
Все черед фанатов «орлов»
Іспанія однією своєю назвою, одним своїм ім'ям давить дуже сильно. Коли наші почули хто їм випав в 1/8, думаю вони психологічно уже програли ще но виходу на поле, коліна почали трястись ще до матчу. Деморалізовує, коли так старались зайняти перше місце, щоб отримати легшого суперника, а тут вийшло все навпаки. Іспанії все що треба буде це вийти на поле і добити деморалізованих українців. На жаль закінчився наш шлях.