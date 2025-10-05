Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Сине-желтые сыграют с Испанией (скорее всего), Египтом или Австралией
В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.
В очередную игровую ночь, с 4 на 5 октября в двух группах было сыграно 4 матча 3-го тура.
В группе C Мексика обыграла Марокко (1:0), обе команды вышли в 1/8 финала (5 и 6 очков соответственно). Испания оставила за бортом плей-офф Бразилию (1:0) и с 4 очками гарантировала себе путевку в 1/8 финала в рейтинге третьих мест.
В группе D Аргентина одержала третью победу – над Италией (1:0), обе команды получили места в плей-офф. Австралия переиграла Кубу (3:1) и с 3 очками имеет очень маленькие шансы на выход в 1/8 финала по рейтингу третьих мест.
Соперником Украины, победителя группы B, в 1/8 финала станет одна из команд, занявших третьи места в группах A, C или D.
То есть, Украина U-20 сыграет с Испанией, Египтом или Австралией.
Соперник сине-желтые из этих трех вариантов определится в ночь с 5 на 6 октября. Наибольшая вероятность, что команда Дмитрия Михайленко в 1/8 финала встретится с Испанией.
Уже определены 13 из 16 участников 1/8 финала:
- Группа А: Япония, Чили
- Группа В: Украина, Парагвай, Южная Корея
- Группа C: Марокко, Мексика, Испания
- Группа D: Аргентина, Италия
- Группа E: США
- Группа F: Колумбия, Норвегия
В ночь с 5 на 6 октября состоятся решающие матчи в группах E и F, которые полностью определят сетку плей-офф. Пока известна только одна пара 1/8 финала: Чили – Мексика.
🏆 Чемпионат мира 2025 U-20
3-й тур, 4–5 октября 2025 года
04.10. 23:00. Испания U20 – Бразилия U20 – 1:0
Гол: Браво, 47
04.10. 23:00. Мексика U20 – Марокко U20 – 1:0
Гол: Мора, 51 (пен)
05.10. 02:00. Австралия U20 – Куба U20 – 3:1
Голы: Капуто, 21, 50, Бенни, 39 – Рабалло, 63
05.10. 02:00. Аргентина U20 – Италия U20 – 1:0
Гол: Горосито, 74
Турнирная таблица
Рейтинг третьих мест
Сетка плей-офф
Инфографика
