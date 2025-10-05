Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?

В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.

В очередную игровую ночь, с 4 на 5 октября в двух группах было сыграно 4 матча 3-го тура.

В группе C Мексика обыграла Марокко (1:0), обе команды вышли в 1/8 финала (5 и 6 очков соответственно). Испания оставила за бортом плей-офф Бразилию (1:0) и с 4 очками гарантировала себе путевку в 1/8 финала в рейтинге третьих мест.

В группе D Аргентина одержала третью победу – над Италией (1:0), обе команды получили места в плей-офф. Австралия переиграла Кубу (3:1) и с 3 очками имеет очень маленькие шансы на выход в 1/8 финала по рейтингу третьих мест.

Соперником Украины, победителя группы B, в 1/8 финала станет одна из команд, занявших третьи места в группах A, C или D.

То есть, Украина U-20 сыграет с Испанией, Египтом или Австралией.

Соперник сине-желтые из этих трех вариантов определится в ночь с 5 на 6 октября. Наибольшая вероятность, что команда Дмитрия Михайленко в 1/8 финала встретится с Испанией.

Уже определены 13 из 16 участников 1/8 финала:

Группа А: Япония, Чили

Группа В: Украина , Парагвай, Южная Корея

Группа C: Марокко, Мексика, Испания

Группа D: Аргентина, Италия

Группа E: США

Группа F: Колумбия, Норвегия

В ночь с 5 на 6 октября состоятся решающие матчи в группах E и F, которые полностью определят сетку плей-офф. Пока известна только одна пара 1/8 финала: Чили – Мексика.

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

3-й тур, 4–5 октября 2025 года

04.10. 23:00. Испания U20 – Бразилия U20 – 1:0

Гол: Браво, 47

04.10. 23:00. Мексика U20 – Марокко U20 – 1:0

Гол: Мора, 51 (пен)

05.10. 02:00. Австралия U20 – Куба U20 – 3:1

Голы: Капуто, 21, 50, Бенни, 39 – Рабалло, 63

05.10. 02:00. Аргентина U20 – Италия U20 – 1:0

Гол: Горосито, 74

