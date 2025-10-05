Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Молодёжный чемпионат мира U20
Мексика U20
04.10.2025 23:00 – FT 1 : 0
Марокко U20
Молодежные турниры
05 октября 2025, 12:47 | Обновлено 05 октября 2025, 13:17
2154
5

Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?

Сине-желтые сыграют с Испанией (скорее всего), Египтом или Австралией

05 октября 2025, 12:47 | Обновлено 05 октября 2025, 13:17
2154
5 Comments
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Getty Images/Global Images Ukraine

В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.

В очередную игровую ночь, с 4 на 5 октября в двух группах было сыграно 4 матча 3-го тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе C Мексика обыграла Марокко (1:0), обе команды вышли в 1/8 финала (5 и 6 очков соответственно). Испания оставила за бортом плей-офф Бразилию (1:0) и с 4 очками гарантировала себе путевку в 1/8 финала в рейтинге третьих мест.

В группе D Аргентина одержала третью победу – над Италией (1:0), обе команды получили места в плей-офф. Австралия переиграла Кубу (3:1) и с 3 очками имеет очень маленькие шансы на выход в 1/8 финала по рейтингу третьих мест.

Соперником Украины, победителя группы B, в 1/8 финала станет одна из команд, занявших третьи места в группах A, C или D.

То есть, Украина U-20 сыграет с Испанией, Египтом или Австралией.

Соперник сине-желтые из этих трех вариантов определится в ночь с 5 на 6 октября. Наибольшая вероятность, что команда Дмитрия Михайленко в 1/8 финала встретится с Испанией.

Уже определены 13 из 16 участников 1/8 финала:

  • Группа А: Япония, Чили
  • Группа В: Украина, Парагвай, Южная Корея
  • Группа C: Марокко, Мексика, Испания
  • Группа D: Аргентина, Италия
  • Группа E: США
  • Группа F: Колумбия, Норвегия

В ночь с 5 на 6 октября состоятся решающие матчи в группах E и F, которые полностью определят сетку плей-офф. Пока известна только одна пара 1/8 финала: Чили – Мексика.

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

3-й тур, 4–5 октября 2025 года

04.10. 23:00. Испания U20 – Бразилия U20 – 1:0

Гол: Браво, 47

04.10. 23:00. Мексика U20 – Марокко U20 – 1:0

Гол: Мора, 51 (пен)

05.10. 02:00. Австралия U20 – Куба U20 – 3:1

Голы: Капуто, 21, 50, Бенни, 39 – Рабалло, 63

05.10. 02:00. Аргентина U20 – Италия U20 – 1:0

Гол: Горосито, 74

Турнирная таблица

Рейтинг третьих мест

Сетка плей-офф

Инфографика

ЧМ U-20: Аргентина сыграла с Италией, Австралия победила Кубу
Вернидуб выбрал соперника для сборной Украины U-20 в плей-офф ЧМ-2025
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шевченко только респект и уважение»
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Бразилии по футболу U-20 выбор редакции сборная Италии по футболу U-20 статистические расклады сборная Аргентины по футболу U-20 сборная Марокко по футболу U-20 сборная Мексики по футболу U-20 сборная Австралии по футболу U-20 сборная Кубы по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 сборная Египта по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Andromed
хто би міг подумати що в групі C саме Іспанія і Бразилія будуть боротися за останню путівку в плейоф
Ответить
+2
Nikos
Це якийсь треш, виграти групу і потрапити на Spain. Реальні шанси 60/40, проте це юнацькій футбол і все можливо. Віримо.
Ответить
+1
Mishgan2507
З того, що я бачу з таблиці, то шансів отримати іншого суперника 0, після нічних матчів
Ответить
0
Mishgan2507
Написали б що потрібно, аби Україна не попала на Іспанію
Ответить
0
Pop
Програють Іспанії 100%, от не пощастило))
Ответить
-4
