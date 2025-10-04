Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
Молодёжный чемпионат мира U20
Египет U20
04.10.2025 02:00 – FT 2 : 1
Чили U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
04 октября 2025, 10:23 | Обновлено 04 октября 2025, 11:49
2499
5

Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы

В матче 3-го тура Украина U-20 обыграла Парагвай U-20 со счетом 2:1

04 октября 2025, 10:23 | Обновлено 04 октября 2025, 11:49
2499
5 Comments
Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
УАФ

Сборная Украины U-20 вышла в 1/8 финала молодежного чемпионата мира 2025, который продолжается в Чили.

Вечером 3 октября в матче 3-го тура Украина U-20 в Сантьяго обыграла Парагвай U-20 со счетом 2:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Голы у команды Дмитрия Михайленко забили Максим Деркач и Матвей Пономаренко.

В другом матче игрового дня Южная Корея обыграла Панаму (2:1) и заняла третье место в квартете. Команда Парагвая вышла в 1/8 финала со второй позиции, а корейцы ожидают своей судьбы в рейтинге третьих мест.

Сине-желтая команда вышла в плей-офф с первого места группы (7 очков), далее в группе расположились Парагвай, Южная Корея (по 4), Панама (1).

Соперником Украины в 1/8 финала станет одна из команд, занявших третьи места в группах A, C или D.

В другой группе Япония разгромила Новую Зеландию (3:0) и набрала 9 очков, а Египет нанес поражение Чили (2:1). У трех команд оказалось по 3 очка, и в 1/8 финала со второго места вышла команда Чили.

Участники 1/8 финала: Украина, Парагвай, Япония, Чили, Марокко, Аргентина, США

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

3-й тур, 3–4 октября 2025 года

23:00. Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1

Голы: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Мино Амарилья, 69

23:00. Панама U-20 – Южная Корея U-20 – 1:2

Голы: Валдер, 52 – Ким Хьюн-Мин, 24, Шин Мин-Ха, 58

02:00. Египет U-20 – Чили U-20 – 2:1

Голы: Абдин, 47, Хедр, 90+5 – Каркамо, 27

02:00. Новая Зеландия U-20 – Япония U-20 – 0:3

Голы: Огуру, 21, Смит, 64 (автогол), Ишии, 82

Турнирная таблица

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Безумные эмоции. На таком турнире забить гол...»
Михайленко объяснил нервную победу Украины U-20 над Парагваем на ЧМ-2025
ФОТО. Назван лучший игрок матча Украины U-20 проти Парагвая U-20
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Матвей Пономаренко Максим Деркач Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 статистические расклады сборная Чили по футболу U-20 сборная Японии по футболу U-20 сборная Новой Зеландии по футболу U-20 сборная Египта по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04 октября 2025, 08:16 42
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко

Блогер Стерненко – о том, что Василий свободно выезжает из страны

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник ЛНЗ перебрался в чемпионат Португалии
Футбол | 04 октября 2025, 10:04 0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник ЛНЗ перебрался в чемпионат Португалии
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник ЛНЗ перебрался в чемпионат Португалии

Тимофей Забой подписал контракт с футбольным клубом Фамаликау

Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04.10.2025, 00:55
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04.10.2025, 05:39
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбол | 04.10.2025, 07:05
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Wlad West
Шота  очень мало Европы.
Ответить
+2
Микола Унгурян
МОЛОДЦІ!!! 
тепер головне щоб в суперники не вийшло 3 місце групи С, з Єгиртом чи Кубою більше шансів ніж з Бразилією чи Іспанією. Тому вболіваємо за нічию в матчі Бразилія-Іспанія
Ответить
+1
ivankondrat96
Не без нервів, але перше місце є. Тепер чекаємо на суперника.
Ответить
+1
sania
Пацани сподобались. Грали з бажанням і настроєм, непогані з мячем та в швидкості.Бажаю пройти якнайдалі!
Ответить
0
mini.f
При такому розкладі, наші хлопці мають великі шанси дійти то 1\2 фіналу... Все тепер залежить від них самих.
Ответить
0
Популярные новости
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 123
Футбол
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем