Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы

Сборная Украины U-20 вышла в 1/8 финала молодежного чемпионата мира 2025, который продолжается в Чили.

Вечером 3 октября в матче 3-го тура Украина U-20 в Сантьяго обыграла Парагвай U-20 со счетом 2:1.

Голы у команды Дмитрия Михайленко забили Максим Деркач и Матвей Пономаренко.

В другом матче игрового дня Южная Корея обыграла Панаму (2:1) и заняла третье место в квартете. Команда Парагвая вышла в 1/8 финала со второй позиции, а корейцы ожидают своей судьбы в рейтинге третьих мест.

Сине-желтая команда вышла в плей-офф с первого места группы (7 очков), далее в группе расположились Парагвай, Южная Корея (по 4), Панама (1).

Соперником Украины в 1/8 финала станет одна из команд, занявших третьи места в группах A, C или D.

В другой группе Япония разгромила Новую Зеландию (3:0) и набрала 9 очков, а Египет нанес поражение Чили (2:1). У трех команд оказалось по 3 очка, и в 1/8 финала со второго места вышла команда Чили.

Участники 1/8 финала: Украина, Парагвай, Япония, Чили, Марокко, Аргентина, США

🏆 Чемпионат мира 2025 U-20

3-й тур, 3–4 октября 2025 года

23:00. Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1

Голы: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Мино Амарилья, 69

23:00. Панама U-20 – Южная Корея U-20 – 1:2

Голы: Валдер, 52 – Ким Хьюн-Мин, 24, Шин Мин-Ха, 58

02:00. Египет U-20 – Чили U-20 – 2:1

Голы: Абдин, 47, Хедр, 90+5 – Каркамо, 27

02:00. Новая Зеландия U-20 – Япония U-20 – 0:3

Голы: Огуру, 21, Смит, 64 (автогол), Ишии, 82

