УКРАИНА U20

Сборная Украины U-20 вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира 2025, который продолжается в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура Украина U-20 обыграла Парагвай U-20 (2:1).

Голы у команды Дмитрия Михайленко забили Максим Деркач и Матвей Пономаренко.

Турнирное положение в группе B: Украина (7 очков), Парагвай (4), Панама, Южная Корея (по 1).

Сине-желтая команда вышла в плей-офф с первого места группы.

🏆 ЧМ-2025 U-20. 3-й тур, 3 октября 2025 года, Сантьяго

Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1

Гол: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Мино Амарилья, 69

