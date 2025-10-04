Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Молодёжный чемпионат мира U20
УКРАИНА U20
03.10.2025 23:00 – FT 2 : 1
Парагвай U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
04 октября 2025, 00:59 | Обновлено 04 октября 2025, 01:02
1011
0

Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура молодежного чемпионата мира U-20

04 октября 2025, 00:59 | Обновлено 04 октября 2025, 01:02
1011
0
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира 2025, который продолжается в Чили.

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура Украина U-20 обыграла Парагвай U-20 (2:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Голы у команды Дмитрия Михайленко забили Максим Деркач и Матвей Пономаренко.

Турнирное положение в группе B: Украина (7 очков), Парагвай (4), Панама, Южная Корея (по 1).

Сине-желтая команда вышла в плей-офф с первого места группы.

🏆 ЧМ-2025 U-20. 3-й тур, 3 октября 2025 года, Сантьяго

Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1

Гол: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Мино Амарилья, 69

Видео голов и обзор (ожидается)

Фотогалерея

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (УКРАИНА U20).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Mino (Парагвай U20).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Деркач (УКРАИНА U20).
По теме:
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
ВИДЕО. Украина U-20 пропустила, но Пономаренко вывел сине-желтых вперед
ВИДЕО. Деркач открыл счет для Украины U-20 в матче с Парагваем
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20 видео голов и обзор Матвей Пономаренко Максим Деркач
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному
Футбол | 03 октября 2025, 19:55 8
Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному
Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному

Фертран Латур назвал место украинца в иерархии защитников ПСЖ

Дубль Семеньо. Борнмут переиграл Фулхэм в стартовом матче тура АПЛ
Футбол | 03 октября 2025, 23:59 1
Дубль Семеньо. Борнмут переиграл Фулхэм в стартовом матче тура АПЛ
Дубль Семеньо. Борнмут переиграл Фулхэм в стартовом матче тура АПЛ

Также голом для хозяев поля отметился Джастин Клюйверт

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03.10.2025, 19:53
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03.10.2025, 06:23
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Футбол | 03.10.2025, 15:14
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
Усик получил привлекательное предложение на бой, который он давно хочет
03.10.2025, 05:30
Бокс
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21
Бокс
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем