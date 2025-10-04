УКРАИНА U20

Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура молодежного чемпионата мира U-20
Сборная Украины U-20 вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира 2025, который продолжается в Чили.
3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура Украина U-20 обыграла Парагвай U-20 (2:1).
Голы у команды Дмитрия Михайленко забили Максим Деркач и Матвей Пономаренко.
Турнирное положение в группе B: Украина (7 очков), Парагвай (4), Панама, Южная Корея (по 1).
Сине-желтая команда вышла в плей-офф с первого места группы.
🏆 ЧМ-2025 U-20. 3-й тур, 3 октября 2025 года, Сантьяго
Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1
Гол: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Мино Амарилья, 69
