Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодёжный чемпионат мира U20
УКРАИНА U20
03.10.2025 23:00 - : -
Парагвай U20
Молодежные турниры
03 октября 2025, 02:26 | Обновлено 03 октября 2025, 02:27
Украина U20 – Парагвай U-20. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка юношеского чемпионата мира

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 3 октября, сборная Украины U-20 проведет свой третий матч на чемпионате мира. Соперником нашей команды станет сборная Парагвая. Поединок состоится в Сантьяго (Чили) на стадионе «Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos», игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Сборная Украины успешно начала чемпионат мира. В первом туре наша команда не без проблем, но обыграла сборную Кореи (2:1). В следующей игре наши ребята поделили очки, сыграв вничью против сверстников из Панамы. Парагвай также набрал то же количество очков, что и мы, выиграв Панаму, и сыграв вничью против Кореи. Обе национальные команды с большой вероятностью уже гарантировали себе участие в плей-офф, однако Украина вряд ли забыла поединок 2001 года, когда наша сборная проиграла парагвайцам в плей-офф юношеского ЧМ. Поэтому Украине важно будет как с первого места выйти, так и реванш за тот проигрыш взять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-20 – Парагвай U-20, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U20
3 октября 2025 -
23:00
Парагвай U20
По теме:
Игрок сборной Украины U-20: «Мы прекрасно понимаем ситуацию»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
Турнирные таблицы ЧМ U-20. Аргентина, Марокко – в плей-офф. Фиаско Бразилии
