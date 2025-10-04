Михайленко объяснил нервную победу Украины U-20 над Парагваем на ЧМ-2025

Главный тренер юниорской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Парагваем на ЧМ-2025.

«Трудно играть через два дня на третий. У нас есть ребята, которые в любое время выйдут и помогут. Отмечал в команде, что все игроки будут минуты, помогать одерживать победу. Увидели состояние, некоторые устали, некоторые в хорошем состоянии находились. Решили произвести замены и увидели, что от этого хуже не стало.

Результативные замены бывают, очень довольны ребятами: и Матвеем [Пономаренко], и Максом [Деркачем], потому что вышли на замену мотивированные, с желанием. Судьба наградила их забитыми мячами.

Не считал какую команду можем выйти в плей-офф, не знаю. Хочется просто поздравить болельщиков, это победа для всех украинцев, для всех, кто нас поддерживает футбол. Мы очень довольны и счастливы, потому что успех – это праздник. Двигаемся дальше», – сказал Михайленко.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Парагвай, где «сине-желтые» одержали нервную победу.