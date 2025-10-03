Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U20 – Парагвай U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Молодёжный чемпионат мира U20
УКРАИНА U20
03.10.2025 23:00 - : -
Парагвай U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
03 октября 2025, 06:45 | Обновлено 03 октября 2025, 08:03
Украина U20 – Парагвай U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ

Нужно не проиграть для выхода в плей-офф

03 октября 2025, 06:45 | Обновлено 03 октября 2025, 08:03
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 3 октября, состоится игра 3 тура группового этапа чемпионата мира среди команд U-20, в которой сыграют сборные Украины и Парагвая. Поединок состоится в Сантьяго (Чили) на стадионе «Estadio Nacional Julio Mart&necu Pr&aquote;danos», начало – в 23:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Украина U-20

Для сине-желтой команды игра против Парагвая станет третьей на турнире. До сих пор подопечные Дмитрия Михайленко идут без поражений и даже ничьи будет хватать для выхода из группы.

В первом туре украинцы благодаря голам Геннадия Синчука и Александра Пищура быстро повели в счете, тогда пропустили, но сумели удержать преимущество в игре против Южной Кореи.

Во второй игре команда встречалась и с Панамой. В этот раз победить не удалось, но и не проиграли – ничья 1:1. Снова отличился Геннадий Синчук, реализовавший пенальти после того, как одиннадцатиметровый не забил Пищук, но арбитр приказал повторить попытку из-за нарушения правил вратарем панамцев.

Правда, третий раз подряд Синчук точно не забьет, поскольку получил две желтые карточки и пропустит игру против латиноамериканцев. Потеря достаточно существенная, поскольку нельзя сказать, что в составе много равноценных футболистов. До сих пор выходившие на замены игроки не слишком усиливали игру.

В обоих предыдущих матах бросалось в глаза, что украинцы не готовы функционально выдерживать темп все 90 минут, посмотрим, что будет в третьем.

Парагвай U-20

Парагвай имеет столько же очков, как и Украина, а также разница мячей одинакова. Правда, счета матчей разные.

В первом туре представители Южной Америки победили Панаму со счетом 3:2, а во втором расписали безголевую ничью с Южной Кореей. Правда, вполне возможна была бы победа, если бы не игра весь второй тайм в меньшинстве. Как следствие, игру против Украины пропустит Гонсалес.

Обращает внимание, что Парагвай всегда играет в свой футбол, который характеризуется нацеленностью на атаку. Иногда это чревато проблемами в обороне, однако компенсируется количеством созданных моментов на противоположной стороне поля.

Как следствие, украинцам в отчетной игре должно быть очень тяжело.

История встреч

Конечно, футболисты этого поколения еще не имели особых поводов играть с Парагваем. Да и вообще единственный матч в этой возрастной категории между данными сборными состоялся еще в 2001 году. Тогда на чемпионате мира латиноамериканцы оказались сильнее, победив 2:1.

Ориентировочные составы

Опять же, вряд ли кому-то интересно, кто там играет за юниоров Парагвая, поэтому ограничимся прогнозируемым составом нашей сборной

Украина U-20: Крапивцов – Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус – Шевченко, Будко, Кревсун, Шах, Караман – Пищур

Прогноз на противостояние

Должно быть очень тяжело, но все же верим, что сборная Украины не проиграет и выйдет из группы.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U20
3 октября 2025 -
23:00
Парагвай U20
Украина не проиграет 1.27
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Колос – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЧМ U-20: шоу от Нигерии и Саудовской Аравии, разгромная победа ЮАР
Виталий РУДЕНКО: «В игре с Парагваем от сборной Украины жду реванша»
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20 прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
