Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Молодёжный чемпионат мира U20
УКРАИНА U20
03.10.2025 23:00 – FT 2 : 1
Парагвай U20
Молодежные турниры
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай

Подопечные Михайленко вышли в плей-офф юношеского ЧМ с первого места, обыграв «гуарани»

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины U-20 провела заключительный поединок группового этапа на чемпионате мира. Соперником украинцев стал Парагвай. Команды набрали одинаковое количество очков и только благодаря меньшему количеству полученных желтых карточек «сине-желтые» опережали соперников в турнирной таблице. Правда, из-за перебора «горчичников» не смог помочь своим партнерам в этом матче Синчук. По сравнению с предыдущими встречами тренерский штаб Дмитрия Михайленко провел довольно внушительную ротацию состава.

Турнирная ситуация сложилась таким образом, что ничейный результат гарантировал обеим командам выход в 1/8 финала. Соперники начали игру в невысоком темпе, действовали осторожно и заметно дорожили мячом. Мяч нечасто доходил до штрафных, так что и об угрозах воротам говорить не приходилось. Парагвайцы, которым победа позволяла возглавить группу В, совсем не форсировали события.

Getty Images/Global Images Ukraine

По прошествии получаса игры команды начали действовать более активно. Тогда же состоялся и первый удар по воротам, который нанесли парагвайцы. На пути мяча после удара головой соперника оказался Пищур. Перспективно выглядели и навесы со «стандартов» в исполнении «гуарани». Вскоре навес Шевченко нашел в штрафной Кревсуна, но украинец головой пробил в руки голкиперу.

Перед перерывом украинцы наконец создали голевой момент, который едва не завершился взятием ворот. После навеса с углового Гусев скинул мяч во вратарскую, откуда Кисилю протолкнуть футбольный снаряд в сетку дважды помешал защитник.

Первая же атака «сине-желтых» во второй половине встречи завершилась результативным ударом. Кревсун протолкнул мяч в свободную зону на Деркача, который из угла штрафной точно пробил мимо голкипера. Интересно, что Деркач забил гол первым своим касанием в матче, ведь он после перерыва вышел на замену. Вскоре Пищур мог увеличить преимущество нашей команды, но головой форвард пробил выше ворот.

Казалось, ход встречи должен заставить активизироваться парагвайцев. Но «сине-желтые» продолжили атаковать и создали еще несколько моментов у ворот соперников. Из хорошей позиции бил Шевченко, но после рикошета мяч пролетел рядом со штангой. «Гуарани» ответили дальним ударом Миньо, который немного не попал в цель.

И все же, парагвайцы заиграли намного активнее. А в середине второго тайма они сумели сравнять счет. В контратаке Миньо пробил из угла штрафной и после небольшого рикошета от ноги Мельниченко мяч залетел в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

После забитого гола парагвайцы снова снизили темп, а «сине-желтые» демонстрировали нацеленность на ворота. И вскоре удача вновь улыбнулась нашей команде. Деркач классно развернулся на половине поля соперников и отдал передачу на Пономаренко, который из-за пределов штрафной нанес бильярдный удар.

В оставшееся время парагвайцы попытались спасти матч, но «сине-желтые» отстояли победный результат. Таким образом, сборная Украины U-20 с первого места группы В идет в 1/8 финала. Наш соперник определится после завершения матчей в других группах.

Чемпионат мира U-20. Группа В.

Украина – Парагвай – 2:1

Голы: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Миньо, 69

Предупреждения: Панченко, 82 – Бальбуэна, 67, Касерес, 71

Украина: Крапивцов – Дигтярь (Деркач, 46), Кисиль, Мельниченко, Гусев – Шах, Кревсун (Панченко, 63), Ващенко (Будко, 77), Катрич – Пищур (Пономаренко, 63), Шевченко (Караман, 90)

Парагвай: Инсфран – Майдана, Бальбуэна, Квинтана, Касерес (Дуарте, 89) – Баруха, Альфонсо (Фернандес, 48) – Миньо, Хименес (Гомес, 64), Вильяльба (Агуайо, 64) – Кабальеро

Арбитр: Халид Салех Аль-Тураис (Саудовская Аравия)

Стадион: «Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos» (Сантьяго, Чили)

Удары (в створ): 14 (4) – 11 (1)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 0 – 1

УКРАИНА – ПАРАГВАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 сборная Парагвая по футболу U-20 Украина - Парагвай отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Перший Серед Рівних
Всі збірні України грають норм, крім однієї.
Ответить
+5
Андрій Заліщук
Слава Україні, смерть кацапським підарасам, все таки з першого місця вийшли!!!
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
З перемогою ! Україна вперед 🇺🇦👊✌️🔥
Ответить
+4
buryi48
Молодці, хлопці. Вітаю. Бажаю подальших перемог!
Ответить
+4
Alex
Молодежка  играет в открытый футбол с лучшими сборными мира и наплевать на авторитет, как только основная сборная все тактика терпил , от обороны и как позволит соперник. Что происходит , пл этому и без сдвига 
Ответить
+3
suforza1921
Сьогодні хлопці дуже добре виглядали. Особливо у другому таймі, який став найкращим поки що на цьому ЧС.
Вітаємо українців з виходом з групи з першого місця і чекаємо на продовження.
Слава Україні!
Ответить
+3
Отаман
Дуже добре🥳
Ответить
+3
Лига
Молодцы на изи с первого места вышли с группы . Удачи и успеха в 1/8
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Перемога - це гарненько! 🎉🎉🇺🇦
⚽Дякуймо Пономаренко!
Вітання Збірній! Й для всіх вас:
Хто вболівав в цей пізній час! 🥳
Ответить
+2
ptolemeus
Паранауееее паранауе пар пара Паранауеееее
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Dfkbvj
Хто би що не казав, але малий Шева сьогодні зіграв непогано, видно, що не має ще повної зіграності, але відкривається непогано, поле бачить, пробити може, але не хватає розуміння гри з партнерами, а це вже питання до тренера і тренувань в команді, так що не все так з ним погано, як багато хто пише.
Ответить
0
Перець
Шовковський зверни увагу на Понамаренко,  а не на ватного Бленуце 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Непогано. Нічого надзвичайного. Пономаренку треба працювати над динамікою та інтенсивністю руху. Якби грав Синчук, то він би забив у тому епізоді. Ну, і Матвію бажаю вчасно звалити з "Динамо" та заграти у Європі або MLS.
Всю Україну вітаємо з перемогою. 💙💛💙💛
І так, від Панченка чекаємо мінімум асистів за збірну. Звісно, бажано окрім цього ще й забити гол. Або декілька. 💛💙💛💙 З першим місцем у групі усіх!!
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
