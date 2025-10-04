Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай

Сборная Украины U-20 провела заключительный поединок группового этапа на чемпионате мира. Соперником украинцев стал Парагвай. Команды набрали одинаковое количество очков и только благодаря меньшему количеству полученных желтых карточек «сине-желтые» опережали соперников в турнирной таблице. Правда, из-за перебора «горчичников» не смог помочь своим партнерам в этом матче Синчук. По сравнению с предыдущими встречами тренерский штаб Дмитрия Михайленко провел довольно внушительную ротацию состава.

Турнирная ситуация сложилась таким образом, что ничейный результат гарантировал обеим командам выход в 1/8 финала. Соперники начали игру в невысоком темпе, действовали осторожно и заметно дорожили мячом. Мяч нечасто доходил до штрафных, так что и об угрозах воротам говорить не приходилось. Парагвайцы, которым победа позволяла возглавить группу В, совсем не форсировали события.

Getty Images/Global Images Ukraine

По прошествии получаса игры команды начали действовать более активно. Тогда же состоялся и первый удар по воротам, который нанесли парагвайцы. На пути мяча после удара головой соперника оказался Пищур. Перспективно выглядели и навесы со «стандартов» в исполнении «гуарани». Вскоре навес Шевченко нашел в штрафной Кревсуна, но украинец головой пробил в руки голкиперу.

Перед перерывом украинцы наконец создали голевой момент, который едва не завершился взятием ворот. После навеса с углового Гусев скинул мяч во вратарскую, откуда Кисилю протолкнуть футбольный снаряд в сетку дважды помешал защитник.

Первая же атака «сине-желтых» во второй половине встречи завершилась результативным ударом. Кревсун протолкнул мяч в свободную зону на Деркача, который из угла штрафной точно пробил мимо голкипера. Интересно, что Деркач забил гол первым своим касанием в матче, ведь он после перерыва вышел на замену. Вскоре Пищур мог увеличить преимущество нашей команды, но головой форвард пробил выше ворот.

Казалось, ход встречи должен заставить активизироваться парагвайцев. Но «сине-желтые» продолжили атаковать и создали еще несколько моментов у ворот соперников. Из хорошей позиции бил Шевченко, но после рикошета мяч пролетел рядом со штангой. «Гуарани» ответили дальним ударом Миньо, который немного не попал в цель.

И все же, парагвайцы заиграли намного активнее. А в середине второго тайма они сумели сравнять счет. В контратаке Миньо пробил из угла штрафной и после небольшого рикошета от ноги Мельниченко мяч залетел в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

После забитого гола парагвайцы снова снизили темп, а «сине-желтые» демонстрировали нацеленность на ворота. И вскоре удача вновь улыбнулась нашей команде. Деркач классно развернулся на половине поля соперников и отдал передачу на Пономаренко, который из-за пределов штрафной нанес бильярдный удар.

В оставшееся время парагвайцы попытались спасти матч, но «сине-желтые» отстояли победный результат. Таким образом, сборная Украины U-20 с первого места группы В идет в 1/8 финала. Наш соперник определится после завершения матчей в других группах.

Чемпионат мира U-20. Группа В.

Украина – Парагвай – 2:1

Голы: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Миньо, 69

Предупреждения: Панченко, 82 – Бальбуэна, 67, Касерес, 71

Украина: Крапивцов – Дигтярь (Деркач, 46), Кисиль, Мельниченко, Гусев – Шах, Кревсун (Панченко, 63), Ващенко (Будко, 77), Катрич – Пищур (Пономаренко, 63), Шевченко (Караман, 90)

Парагвай: Инсфран – Майдана, Бальбуэна, Квинтана, Касерес (Дуарте, 89) – Баруха, Альфонсо (Фернандес, 48) – Миньо, Хименес (Гомес, 64), Вильяльба (Агуайо, 64) – Кабальеро

Арбитр: Халид Салех Аль-Тураис (Саудовская Аравия)

Стадион: «Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos» (Сантьяго, Чили)

Удары (в створ): 14 (4) – 11 (1)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 0 – 1

УКРАИНА – ПАРАГВАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА