Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Молодёжный чемпионат мира U20
Колумбия U20
02.10.2025 23:00 – FT 0 : 0
Норвегия U20
Молодежные турниры
03 октября 2025, 13:45 | Обновлено 03 октября 2025, 13:49
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура

В ночь на 3 октября завершен второй тур молодежного чемпионата мира

Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

​В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.

В очередной игровой день было сыграно заключительные 4 матча 2-го тура.

В группе E сборная США разгромила команду Франции (3:0), забив три мяча после 85-й минуты, и с 6 очками вышла в 1/8 финала, а команда ЮАР нанесла поражение Новой Каледонии (5:0).

В группе F Колумбия и Норвегия разошлись миром (0:0) и лидируют с 4 очками, Нигерия взяла верх над Саудовской Аравией (3:2).

Украинская команда на ЧМ U-20 обыграла Южную Корею (2:1), а затем разошлась миром с командой Панамы (1:1). Сборная Парагвая обыграла команду Панамы (3:2) и сыграла вничью с Южной Кореей (0:0).

При полной равности очков разности мячей и забитых голов – Украина находится выше Парагвая – по меньшему количеству штрафных фейр-плей баллов за желтые и красные карточки (5 против 13).

Турнирное положение в группе B: Украина, Парагвай (по 4 очка), Панама, Южная Корея (по 1).

В 3-м туре 3 октября Украина сыграет с Парагваем, а Панама встретится с Южной Кореей.

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, которые займут третьи места.

Чтобы гарантированно продолжить борьбу на ЧМ, украинской команде достаточно сыграть вничью, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.

В 1/8 финала уже вышли 4 сборных: Япония, Марокко, Аргентина, США

Чемпионат мира 2025 U-20

2-й тур. Чили. 2–3 октября 2025

02.10. 23:00. США U20 – Франция U20 – 3:0

Голы: Гозо, 85, Рейнс, 88, Самбрано, 90+2

02.10. 23:00. Колумбия U20 – Норвегия U20 – 0:0

03.10. 02:00. Южная Африка U20 – Новая Каледония U20 – 5:0

Голы: Нквали, 25, Априль, 34, Магидигиди, 44, 52, Маку, 80

03.10. 02:00. Нигерия U20 – Саудовская Аравия U20 – 3:2

Голы: Салиху, 10, Очоче, 38, Бамейи, 90+4 (пен) – Аль-Юхайби, 21, Хаджи, 50

Турнирная таблица

Инфографика

