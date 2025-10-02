Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турнирные таблицы ЧМ U-20. Аргентина, Марокко – в плей-офф. Фиаско Бразилии
Молодёжный чемпионат мира U20
Аргентина U20
02.10.2025 02:00 – FT 4 : 1
Австралия U20
Молодежные турниры
02 октября 2025, 05:00
343
0

Турнирные таблицы ЧМ U-20. Аргентина, Марокко – в плей-офф. Фиаско Бразилии

В ночь на 2 октября состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира U-20

02 октября 2025, 05:00 |
343
0
Турнирные таблицы ЧМ U-20. Аргентина, Марокко – в плей-офф. Фиаско Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

В Чили продолжается чемпионат мира 2025 по футболу U-20.

В очередной игровой день 1 октября было сыграно 4 матча 2-го тура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе C Бразилия потерпела фиаско в игре с Марокко (1:2), которая вышла в 1/8 финала с 6 очками. Испания и Мексика сыграли вничью (2:2).

В группе D Аргентина разгромила Австралию (4:1) и вышла в плей-офф с 6 очками. а Италия сыграла вничью с Кубой (2:2).

Таком образом, уже известны 3 команды, которые стали участниками плей-офф: Япония, Марокко и Аргентина.

Сборная Украины U-20 в группе B имеет 4 очка после 2 матчей. Следующий матч команда Дмитрия Михайленко проведет 3 октября в 23:00 против сверстников из Парагвая.

Чемпионат мира 2025 U-20

2-й тур. Чили. 1 октября 2025

01.10. 23:00. Италия U20 – Куба U20 – 2:2

Голы: Натали, 14, Идриссу, 31 – Камехо, 70 (пен), 87 (пен)

01.10. 23:00. Испания U20 – Мексика U20 – 2:2

Голы: Гарсия, 42, Браво, 80 (пен) – Мора, 32, 87

02.10. 02:00. Аргентина U20 – Австралия U20 – 4:1

Голы: Сарко, 3, Перес, 45, Субиабре, 90+3, Андино, 90+5 – Бенни, 89

02.10. 02:00. Бразилия U20 – Марокко U20 – 1:2

Голы: Яго Теодоро, 90+2 (пен) – Маамма, 60, Забири, 76

Турнирная таблица

Инфографика

