ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины

УАФ сообщила, что правый защитник Александр Тымчик покинул расположение сборной Украины и возвращается в состав Динамо.

Причиной проблем стала травма, однако подробностей повреждения на этот момент нет. В нынешнем сезоне Тымчик провел 7 матчей.

В заявке сборной Украины есть правый защитник Ефим Конопля, который был основным на старте отбора. На этот момент нет информации, будет ли дозаявлен кто-то вместо Тымчика.

Одним из кандидатов является игрок молодежной сборной Украины Илья Крупский.

Команда Сергея Реброва 10 октября сыграет против Исландии, а 13 октября – против Азербайджана.

Ранее стало известно, что на матчи отбора ЧМ-2026 не приедет хавбек Виктор Цыганков.