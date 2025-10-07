ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Тымчик не поможет команде в матчах отбора ЧМ-2026
УАФ сообщила, что правый защитник Александр Тымчик покинул расположение сборной Украины и возвращается в состав Динамо.
Причиной проблем стала травма, однако подробностей повреждения на этот момент нет. В нынешнем сезоне Тымчик провел 7 матчей.
В заявке сборной Украины есть правый защитник Ефим Конопля, который был основным на старте отбора. На этот момент нет информации, будет ли дозаявлен кто-то вместо Тымчика.
Одним из кандидатов является игрок молодежной сборной Украины Илья Крупский.
Команда Сергея Реброва 10 октября сыграет против Исландии, а 13 октября – против Азербайджана.
Ранее стало известно, что на матчи отбора ЧМ-2026 не приедет хавбек Виктор Цыганков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все больше команд в УПЛ осознают, что «Динамо» и «Шахтер» вовсе не являются несокрушимыми
Андрей Лунин хотел быть первым номером в команде