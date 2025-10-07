Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 октября 2025, 14:25 | Обновлено 07 октября 2025, 14:42
1

ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины

Тымчик не поможет команде в матчах отбора ЧМ-2026

1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик

УАФ сообщила, что правый защитник Александр Тымчик покинул расположение сборной Украины и возвращается в состав Динамо.

Причиной проблем стала травма, однако подробностей повреждения на этот момент нет. В нынешнем сезоне Тымчик провел 7 матчей.

В заявке сборной Украины есть правый защитник Ефим Конопля, который был основным на старте отбора. На этот момент нет информации, будет ли дозаявлен кто-то вместо Тымчика.

Одним из кандидатов является игрок молодежной сборной Украины Илья Крупский.

Команда Сергея Реброва 10 октября сыграет против Исландии, а 13 октября – против Азербайджана.

Ранее стало известно, что на матчи отбора ЧМ-2026 не приедет хавбек Виктор Цыганков.

ВИДЕО. Бущан подколол Шапаренко: «Коля, что ты такой расстроенный сегодня»
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой игрок не приедет на матчи сборной Украины
Тарас МИХАВКО: «Почему Шовковский не делал замену пять минут?»
Александр Тымчик сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу травма Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Alexander Киев
Та жоден гравець ОПЗЖ не заслуговує на виклик до збірної. 
