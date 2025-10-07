Костюк завершила выступления на тысячнике в Ухане, покинув и парный разряд

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Ольга Данилович (Сербия) в двух сетах проиграли тандему Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова за 1 час и 19 минут.

WTA 1000 Ухань. Пары. Хард, 1/16 финала

Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова [6] – Ольга Данилович (Сербия) / Марта Костюк (Украина) – 7:5, 6:3

Марта впервые сыграла в одном дуэте с Ольгой на уровне Тура. В 2017 году Костюк и Данилович стали чемпионками юниорского US Open.

7 октября Марта также проиграла и одиночный матч – в первом круге она уступила Каролине Муховой.

Украину в Ухане продолжит представлять только Людмила Киченок, которая днем ранее вместе с Эллен Перес пробилась в 1/8 финала парного турнира.