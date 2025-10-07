Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк завершила выступления на тысячнике в Ухане, покинув и парный разряд
WTA
07 октября 2025, 15:19 | Обновлено 07 октября 2025, 15:24
328
2

Костюк завершила выступления на тысячнике в Ухане, покинув и парный разряд

Марта и Ольга Данилович в двух сетах проиграли тандему Го Ханью / Александра Панова

07 октября 2025, 15:19 | Обновлено 07 октября 2025, 15:24
328
2 Comments
Костюк завершила выступления на тысячнике в Ухане, покинув и парный разряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Ольга Данилович (Сербия) в двух сетах проиграли тандему Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова за 1 час и 19 минут.

WTA 1000 Ухань. Пары. Хард, 1/16 финала

Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова [6] – Ольга Данилович (Сербия) / Марта Костюк (Украина) – 7:5, 6:3

Марта впервые сыграла в одном дуэте с Ольгой на уровне Тура. В 2017 году Костюк и Данилович стали чемпионками юниорского US Open.

7 октября Марта также проиграла и одиночный матч – в первом круге она уступила Каролине Муховой.

Украину в Ухане продолжит представлять только Людмила Киченок, которая днем ранее вместе с Эллен Перес пробилась в 1/8 финала парного турнира.

По теме:
Чемпионка тысячника в Пекине снялась с турнира в Ухане. Известна причина
Костюк / Данилович – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Александра Панова Марта Костюк Го Ханьюй Ольга Данилович WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Дорослі шлеми через сміхохуєчки не виграються, і навіть задрипані стартові матчі не подарують.
Ответить
0
Forcer Petya
за один день програла два стартові матчі...  шкода Марту... правда незовсім зрозуміло чому вона для гри в парі вибрала сербку? адже всім відомо на чийому боці переважна більшість сербів в війні України з рашкою.. якщо не мала з ким грати з українок, то чому б не грати в парі з румункою Русе або Євою Лис з якою вона вже грала раніше?
Ответить
0
