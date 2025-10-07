Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Марта в трех сетах уступила Каролине Муховой в первом раунде тысячника в Китае
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) проиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В первом раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Чехии Каролине Муховой (WTA 22) за 2 часа и 34 минуты.
WTA 1000 Ухань. Хард, 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) [12] – 6:2, 2:6, 4:6
Костюк провела второе очное противостояние против Муховой. 1 сентября Марта уступила Каролине в 1/8 финала US Open.
Тысячник в Ухане – последний турнир для Костюк в сезоне. На этих кортах она еще продолжит выступления в парном разряде, где вместе с Ольгой Данилович в первом круге поборется с Го Ханьюй и Александров Пановой.
Днем ранее одиночный разряд Уханя покинул и Даяна Ястремская, которая не сумела доиграть встречу с Лаурой Зигемунд.
