Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
WTA
07 октября 2025, 10:57 | Обновлено 07 октября 2025, 11:05
792
8

Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане

Марта в трех сетах уступила Каролине Муховой в первом раунде тысячника в Китае

Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) проиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В первом раунде украинка в трех сетах уступила представительнице Чехии Каролине Муховой (WTA 22) за 2 часа и 34 минуты.

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) [12] – 6:2, 2:6, 4:6

Костюк провела второе очное противостояние против Муховой. 1 сентября Марта уступила Каролине в 1/8 финала US Open.

Тысячник в Ухане – последний турнир для Костюк в сезоне. На этих кортах она еще продолжит выступления в парном разряде, где вместе с Ольгой Данилович в первом круге поборется с Го Ханьюй и Александров Пановой.

Днем ранее одиночный разряд Уханя покинул и Даяна Ястремская, которая не сумела доиграть встречу с Лаурой Зигемунд.

По теме:
Марта Костюк – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Ухане
Марта КОСТЮК: «Это мой последний турнир в этом году»
Марта Костюк Каролина Мухова WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 8
Олександр Науменко
Тішить лише одне, інтенсівність осушки болот.
+1
Олександр Науменко
Тільки но більш-менш топовий суперник, Марта зливається. Поодинокі перемоги скоріше випадковість. Коли вже подорослішає? Загалом, рік можна вважати невдалим.
+1
C.Пеклов
Не змогла опанувати себе, взяти нерви у кулак.Тепер буде час попрацювати над цим,але вдасться чи найти метод ,як можна впоратися з такою проблемою?Можна тільки побажати успіху у пошуку вирішення цієй проблеми.
0
kollekciy
Марта в першому сеті грала краще, але все одно, як на мене, не так якісно як у Пекіні. А, в другому сеті згадала, що їй мабуть пора на море, і стала давно забутою Мартою. В третьому сеті трохи покращилася, але не настільки, щоб заслужити на повернення вдачі, вона все ще була на боці Мухової. 
Головна проблема цього програшу, в тому що у Марти знову забрали 110 очок, і Даяна знову тільки на 100 очок відстає.
0
Vlad Holl
Бачили ми багато талановитих спортсменів , але без справжнього тренера вони перетворювалися на сірих і маловідомих. Кар'єра їх не складувалася і завершали вони десь на задвірках великого спорту. Боюсь , що цей тандем з Сандрою закінчиться нічим , а Марта зариє свій талант.
Дай бог щоб я помилявся. 
-1
kadaad .
Ожидаемо.
-1
Микола Захарченко
Захотіла вже Мартуся піти на відпочинок після виснажливого сезону . Втомилася ...
