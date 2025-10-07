Ноле выжил: Джокович в Шанхае побил возрастной рекорд Федерера на Мастерсах

Пятый номер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии пробился в четвертьфинал хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

В четвертом раунде серб в трех сетах переиграл представителя Испании Хауме Муньяра (АТР 41) за 2 часа и 41 минуту.

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/8 финала

Хауме Муньяр (Испания) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 3:6, 7:5, 2:6

После проигранной второй партии Джокович несколько раз брад медицинский тайм-аут и измерял пульс. А в первом сете Новак вызывал физио из-за проблем с голеностопом.

Это было второе очное противостояние соперников. В 2018 году Новак обыграл Хауме во втором круге Ролан Гаррос.

Джокович побил возрастной рекорд легендарного Роджера Федерера – Новак стал самым возрастным четвертьфиналистом Мастерса в 38 лет и 133 дня. Федерер в 2019 сыграл в четвертьфинал на этих же кортах в возрасте 38 лет и 60 дней.

В этом сезоне Джокович ни разу не проигрывал матч после того, как забирал первый сет – 26:0. В Шанхае Ноле также уже прошел Марина Чилича и Янника Ханфманна, а его следующим оппонентом будет Зизу Бергс.

Новак пробился в 97-й четвертьфинал в карьере на соревнованиях категории ATP 1000 и в 11-й раз сыграет на этой стадии в Шанхае.

Getty Images/Global Images Ukraine

