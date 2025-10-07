ОФИЦИАЛЬНО. Известный киевский клуб назначил Рябоконя главным тренером

Киевский футбольный клуб «Левый Берег» официально объявил о назначении украинского специалиста Александра Рябоконя на должность главного тренера первой команды.

На этой должности Александр заменил Андрея Гаврюшова, который был уволен в конце сентября 2025 года.

61-летний Александр Рябоконь с начала 2025 года работал тренером-консультантом ФК «Лесное», а с лета стал главным тренером этой команды в ее дебютном сезоне на профессиональном уровне. После 10 сыгранных туров «Лесное» набрало 20 очков и входит в тройку лидеров Группы А Второй лиги.

Начинал свою тренерскую деятельность Александр Дмитриевич с «Борисфеном», работал в «Оболони», минском «Динамо», черкасском «Днепре», ФК «Львов», ПФК «Севастополь» и вышгородском «Диназе». Наиболее известным этапом его карьеры стала работа в черниговской «Десне», которой Рябоконь посвятил более десяти лет. Высшим достижением специалиста с черниговцами стало четвертое место в УПЛ сезона 2019/20, что позволило «Десне» дебютировать в еврокубках.