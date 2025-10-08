Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской ЛЧ
Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской Лиги чемпионов.
18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.
В первом туре испанская Барселона отгрузила немецкой Баварии 7 мячей (7:1).
Ювентус переиграл Бенфику (2:1), Арсенал уступил Лиону (1:2), Париж и Левен сыграли вничью (2:2).
Лига чемпионов по футболу среди женщин
1-й тур, 7 октября 2025 года
Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 2:1
Голы: Сальваи, 22, 86 – Соуза Алвеш, 6
Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 1:2
Голы: Руссо, 7 – Дюморней, 18, 23
Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 7:1
Голы: Путельяс, 4, Пайор, 12, 56, Бругтс, 27, Паральюэло, 45+1, Пина, 88, 90+2
Париж (Франция) – Левен (Бельгия) – 2:2
Голы: Корбоз, 3, Матео, 23 – Эверартс, 47, Пустай, 62
Турнирная таблица
Инфографика
