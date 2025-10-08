Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Лига чемпионов
08 октября 2025, 00:55 | Обновлено 08 октября 2025, 01:10
179
1

Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику

Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской ЛЧ

08 октября 2025, 00:55 | Обновлено 08 октября 2025, 01:10
179
1 Comments
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской Лиги чемпионов.

18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

В первом туре испанская Барселона отгрузила немецкой Баварии 7 мячей (7:1).

Ювентус переиграл Бенфику (2:1), Арсенал уступил Лиону (1:2), Париж и Левен сыграли вничью (2:2).

Лига чемпионов по футболу среди женщин

1-й тур, 7 октября 2025 года

Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 2:1

Голы: Сальваи, 22, 86 – Соуза Алвеш, 6

Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 1:2

Голы: Руссо, 7 – Дюморней, 18, 23

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 7:1

Голы: Путельяс, 4, Пайор, 12, 56, Бругтс, 27, Паральюэло, 45+1, Пина, 88, 90+2

Париж (Франция) – Левен (Бельгия) – 2:2

Голы: Корбоз, 3, Матео, 23 – Эверартс, 47, Пустай, 62

Турнирная таблица

Инфографика

По теме:
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Назван стадион, на котором Барселона примет Жирону в матче Ла Лиги
Династия Артеты: сын испанского тренера дебютировал за Арсенал U-17
Лига чемпионов по футболу среди женщин Ювентус Бенфика Лион Арсенал Лондон Барселона - Бавария Барселона Бавария Париж Ауд-Хеверле Левен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07 октября 2025, 14:59 11
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины

Тымчик не поможет команде в матчах отбора ЧМ-2026

ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
Футбол | 07 октября 2025, 02:38 6
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян
ФОТО. Дочь легенды Динамо призналась в любви к футболисту киевлян

Кристина Шацких влюблена в Николая Шапаренко

Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Футбол | 07.10.2025, 20:05
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
Украина U-20 – Испания U-20. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала ЧМ
ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную
Футбол | 08.10.2025, 00:21
ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную
ФОТО. Вот чем решил заняться Лунин, после того как не поехал в сборную
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Футбол | 07.10.2025, 17:27
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
А хто за цим шапіто слідкує ???
Ответить
0
Популярные новости
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 9
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
06.10.2025, 22:28
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем