Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику

Вечером 7 октября стартовал основной раунд женской Лиги чемпионов.

18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

В первом туре испанская Барселона отгрузила немецкой Баварии 7 мячей (7:1).

Ювентус переиграл Бенфику (2:1), Арсенал уступил Лиону (1:2), Париж и Левен сыграли вничью (2:2).

Лига чемпионов по футболу среди женщин

1-й тур, 7 октября 2025 года

Ювентус (Италия) – Бенфика (Португалия) – 2:1

Голы: Сальваи, 22, 86 – Соуза Алвеш, 6

Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 1:2

Голы: Руссо, 7 – Дюморней, 18, 23

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 7:1

Голы: Путельяс, 4, Пайор, 12, 56, Бругтс, 27, Паральюэло, 45+1, Пина, 88, 90+2

Париж (Франция) – Левен (Бельгия) – 2:2

Голы: Корбоз, 3, Матео, 23 – Эверартс, 47, Пустай, 62

Турнирная таблица

Инфографика