ОФИЦИАЛЬНО. Не Бускетс. Еще одна легенда Барсы завершит карьеру в Майами

Испанский левый защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба официально анонсировал завершение карьеры после сезона MLS 2025 года.

Таким образом, в зависимости от того, как далеко «Интер Майами» пройдет в плей-офф, 36-летний футболист повесит бутсы на гвоздь либо в ноябре, либо в декабре.

Жорди Альба за время своей карьеры 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз выигрывал Кубок Испании и 4 раза поднимал над головой Суперкубок. Также в составе «Барселоны» он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. После перехода в «Интер Майами» выиграл Кубок лиг.

В футболке национальной сборной Альба стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

В 2025 году Жорди Альба провел 44 матча на клубном уровне и отличился 7 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Ранее о завершении карьеры объявил полузащитник «Интер Майами» и экс-игрок «Барселоны» Серхио Бускетс.