Велетень в сборной – это правильно. Но что с этим решением все же не так?

Уже на текущей неделе в график футбольных матчей возвращаются поединки национальных сборных. Главная команда Украины под руководством Сергея Реброва 10 октября в рамках квалификации на чемпионат мира-2026 сыграет в гостях против Исландии, а уже 13 октября в номинально домашней встрече попытается взять реванш у Азербайджана за потерянную 9 сентября победу над этой сборной (1:1).

О том, насколько важны предстоящие два поединка для «сине-желтых» было писано-переписано еще после сентябрьских матчей подопечных Реброва. Откровенно говоря, шансов на первое место, дающее гарантированную путевку на мундиаль в США, Канаду и Мексику, у нас почти нет. А вот для того, чтобы сыграть в стыковых играх, сборной Украины необходимо финишировать в группе D на второй строчке, для чего крайне важно как минимум не проиграть Исландии и уж точно наконец-то обыграть Азербайджан.

Со списком футболистов, которые будут помогать решать поставленные задачи главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился еще 2 октября. После чего появилась информация, что в национальную сборную довызван потенциальный ее дебютант – 23-летний вингер «Полесья» Владислав Велетень. Эта новость удивила сразу по ряду причин. Прежде всего, фамилии Велетня не было в резервном списке Сергея Реброва, который он публично объявил, когда называл список футболистов, необходимых ему на матчи против исландцев и азербайджанцев. Но если этот момент можно смело называть организационным, то вот дальше вопросы возникают исключительно из плоскости спортивного анализа…

Давайте оговоримся сразу: вызов Владислава Велетня в национальную сборную Украины – явление абсолютно заслуженное, и спорить с этим в аспекте данного материала автор не собирается. Удивляет другое: почему он (вызов) состоялся только сейчас, а не полугодом ранее, например, когда молодого вингера можно было бы «обкатать» в поединках Лиги наций, которую Ребров в принципе рассматривал как один из важных этапов подготовки к квалификационному турниру на ЧМ-2026.

Владислав Велетень – футболист, способный сыграть на левом или правом фланге атаки. Это воспитанник академии «Динамо», который на каком-то этапе оказался ненужным родному клубу и был вынужден искать счастья в других местах. В октябре 2021 года Велетня, который к тому моменту уже несколько месяцев не мог найти себе новый клуб для продолжения карьеры, в буквальном смысле слова подобрал «Колос». Уже 16 октября 2021-го ковалевцы дали возможность Владиславу дебютировать в УПЛ – в возрасте 19 лет и 15 дней в выездном поединке против «Днепра-1» (0:2).

В дальнейшем карьера Велетня в «Колосе» развивалась по восходящей, как и положено для молодого прогрессирующего таланта. В сезоне-2022/23 Владислав сыграл 13 матчей в чемпионате (330 минут), отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Спустя год в его активе было уже 26 игр в УПЛ (998 минут), в которых он забил 2 мяча и отдал 2 ассиста. А по итогам сезона-2024/25 Велетень утвердился в статусе одного из безоговорочно ключевых футболистов «Колоса», что подтверждает даже статистика – 26 матчей в рамках национального элитарного дивизиона (1882 минуты), 4 забитых мяча и 5 результативных передач.

Неудивительно, что летом 2025 года в СМИ начали появляться слухи о возможном уходе Велетня в другой клуб. Поговаривали, что Владислава может вернуть к себе «Динамо», однако реального интереса к собственной персоне от родного клуба вингер так и не дождался. Вместо этого на горизонте возникли варианты с «Карпатами» и «Полесьем», и именно «волки» из Житомира в итоге выиграли конкуренцию за право оформить с молодым футболистом полноценный контракт. «Колос» же согласился отпустить своего экс-лидера за 430 тысяч евро, если опираться на данные, представленные на портале Transfermarkt.

В «Полесье» Велетень перебирался в статусе игрока олимпийской сборной Украины, с которой под руководством Руслана Ротаня принял участие в Играх-2024 в Париже, проведя 12 минут на поле в заключительном для «сине-желтых» поединке турнира против Аргентины (0:2). А вот в рядах национальной команды Сергей Ребров упорно Велетня не видел, даже несмотря на отличные выступления вингера в минувшем сезоне за «Колос», а также возможность испробовать возможности новичка в «матчах с повышенной ответственностью», которыми богата Лига наций УЕФА.

И именно в этом заключается главный вопрос к логике решений штаба Сергея Реброва – почему Велетня решились вызвать только сейчас? Только потому, что он, как формально считается, пошел на повышение по карьерной лестнице, перебравшись в «Полесье»? Но, если это так, тогда мы имеем дело с очевидным лоббизмом интересов определенного клуба в структуре сборной. Иначе, говоря объективно, нынешний Велетень не заслуживает приглашения в сборную больше, чем в середине или концовке минувшего сезона, когда он еще выступал за «Колос». Прекрасным подтверждением этого является продвинутая статистика футболиста – в сравнительном срезе за минувший и нынешний сезоны…

Глобально говоря, после перехода в «Полесье» Велетень точно не продемонстрировал настолько стремительный прогресс, в сравнении с его выступлениями за «Колос», чтобы тем самым заслужить вызов в сборную Украины. Да, по ряду игровых показателей Владислав действительно прибавил (например, стал больше вовлечен в командные взаимодействия, получая больше передач от партнеров, или начал действовать острее, предпочитая больше касаться мяча непосредственно в штрафной соперника), однако легко можно отыскать и обратный пример – регресс по также достаточно важным компонентам (к примеру, Велетень стал меньше участвовать в единоборствах и выходить из них победителем, а также значительно сдал в показателе обводок, хотя в УПЛ-2024/25 был лучшим украинцем в этом статистическом блоке, уступая в целом в чемпионате лишь бразильцам, которые уже покинули Украину – Кевину из «Шахтера» и Хуану Альвине Безерре из «Александрии»).

Удивительно и том, что в целом проблема с вингерами в сборной Украины, особенно на левом фланге, обнажилась достаточно давно. Если точнее, то с момента отстранения от футбола за подозрение в употреблении запрещенных медицинских препаратов футболиста «Челси» Михаила Мудрика. Однако по весне Ребров предпочитал либо отряжать в эту зону номинального инсайда Георгия Судакова, либо и вовсе действовать без очевидного вингера, используя расстановку с высоко поднятыми латералями и тремя центральными защитниками, которые должны были обеспечивать подстраховку по зоне флангов.

Более того, тренерский штаб Реброва не дал шансов Велетню даже в июньских спаррингах против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1), когда использовал слева опять то Судакова, то Кабаева, а то и вовсе Яремчука, для которого эта позиция в принципе не является новой, однако точно не выглядит родной и естественной.

И вот теперь, когда «на носу» у сборной Украины ключевая спарка с Исландией и Азербайджаном, Ребров вдруг наконец-то позвал Велетня… Логика и понимание прежних решений нынешнего тренерского штаба «сине-желтых» подсказывают, что шансов дебютировать у Владислава не будет, либо же он сыграет символические несколько минут, потому как ставку будут делать на Назаренко, Волошина, или пока абсолютно не впечатляющего в нынешнем сезоне Гуцуляка. При этом, приглашение Велетня выглядит как очевидное, хотя и явно запоздалое, признание заслуг футболиста, демонстрирующего прогресс…

Конечно, сам по себе вызов Велетня – это обнадеживающее решение со стороны Реброва и его ассистентов в сборной, но… Учитывая описанные выше обстоятельства, теперь не будет покидать ощущение, что тренерский штаб «сине-желтых» откровенно упустил прекрасную возможность посмотреть на Велетня в деле в менее важных поединках, которые бы дали понять – можно на этого игрока рассчитывать в критический момент, или нет. Сейчас, когда на кону очень многое, а в матчах с исландцами и азербайджанцами у сборной Украины практически нет права на ошибку, креативный, техничный и быстрый исполнитель на фланге «сине-желтым» бы точно не помешал. Но только такой, который уже понимает хотя бы базовые принципы игровой концепции Реброва, а не абсолютный дебютант, вызванный, скорее всего, просто ради того, чтобы «понюхать пороха» баталий подобного уровня.

Реброва можно сколько угодно хвалить или критиковать за результаты нашей национальной команды, однако в чем этот наставник точно не слишком-то преуспевает в сборной, так это в вопросах своевременности решений относительно приглашения того или иного дебютанта в стан «сине-желтых». Нынешний кейс с Велетнем – прекрасное тому подтверждение, ведь накануне ответственных поединков наша национальная команда получила не потенциальное усиление на фланг, а лишь возможного дебютанта, ожидать от которого чего-то невероятного вряд ли стоит. Более того, если Владислава все-таки выпустят и он «потеряется», то на этом международная карьера вингера и вовсе может быстро сойти на нет – просто из-за того, что ему не дали шансов сыграть свои первые минуты на уровне сборной в менее ключевых матчах, а сразу бросили под «каток»…

Хотя, если сборная Украины с Велетнем или без него в составе, наберет шесть очков в октябрьских играх, про эти не совсем объяснимые кадровые решения Реброву точно никто вспоминать не будет. Дай Бог, чтобы так и случилось, после чего данный материал можно было бы смело отнести к категории тех, в которых автор ошибочно видит стакан наполовину пустым, хотя на самом деле он наполовину полный!..