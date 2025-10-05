ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень
Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дозвал вингера житомирского «Полесья» Владислава Велетня в ряды национальной команды.
Для игрока это стало дебютным приглашением в главную команду страны.
Владислав Велетень в этом сезоне провел 9 матчей и отличился 2 забитыми мячами.
Сбор национальной команды начнется 6 октября в Польше. 10 октября в отборе к чемпионату мира 2026 украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.
Ранее была объявлена полная заявка сборной Украины на октябрьские поединки.
