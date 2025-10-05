Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Чемпионат мира
05 октября 2025, 13:01 |
2801
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины

Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень

05 октября 2025, 13:01 |
2801
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
УАФ. Владислав Велетень

Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дозвал вингера житомирского «Полесья» Владислава Велетня в ряды национальной команды.

Для игрока это стало дебютным приглашением в главную команду страны.

Владислав Велетень в этом сезоне провел 9 матчей и отличился 2 забитыми мячами.

Сбор национальной команды начнется 6 октября в Польше. 10 октября в отборе к чемпионату мира 2026 украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Ранее была объявлена полная заявка сборной Украины на октябрьские поединки.

По теме:
У Мбаппе обнаружено повреждение. Стали известны подробности
Украинский тренер раскритиковал Реброва: «Очень много вопросов»
Реброву посоветовали вызвать в сборную резервиста Шахтера
Владислав Велетень Сергей Ребров сборная Украины по футболу заявка сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан заявки на чемпионат мира
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «Он никогда не жаловался на это»
Футбол | 05 октября 2025, 12:32 0
Хаби АЛОНСО: «Он никогда не жаловался на это»
Хаби АЛОНСО: «Он никогда не жаловался на это»

Испанский тренер прокомментировал матч с «Виляьрреалом»

Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Футбол | 05 октября 2025, 08:07 4
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»
Экс-тренер Реала: «Динамо вообще не соответствует европейскому уровню»

Давид Беттони оценил игру и результаты киевской команды в чемпионате и еврокубках

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04.10.2025, 16:25
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Футбол | 04.10.2025, 17:36
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 39
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем