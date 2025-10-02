Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026.

10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Главный тренер сборной Украины объявил заявку на октябрьские матчи.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Трубин, Ризнык, Бущан

Защитники: Забарный, Матвиенко, Бондарь, Сваток, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Тымчик

Полузащитники: Калюжный, Ярмолюк, Бражко, Шапаренко, Малиновский, Бондаренко, Судаков, Цыганков, Гуцуляк, Назаренко, Зубков, Волошин

Нападающие: Ванат, Довбик.

Сборная Украины начала отбор на ЧМ-2026 с поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1).