Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Поединки состоятся 10 и 13 октября
Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026.
10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.
Главный тренер сборной Украины объявил заявку на октябрьские матчи.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Трубин, Ризнык, Бущан
Защитники: Забарный, Матвиенко, Бондарь, Сваток, Конопля, Михайличенко, Миколенко, Тымчик
Полузащитники: Калюжный, Ярмолюк, Бражко, Шапаренко, Малиновский, Бондаренко, Судаков, Цыганков, Гуцуляк, Назаренко, Зубков, Волошин
Нападающие: Ванат, Довбик.
Сборная Украины начала отбор на ЧМ-2026 с поражения от Франции (0:2) и ничьей с Азербайджаном (1:1).
