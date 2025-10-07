Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в Польше
Чемпионат мира
07 октября 2025, 22:23 | Обновлено 07 октября 2025, 22:41
342
2

ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в Польше

Команду Сергея Реброва ждут матчи против Исландии и Азербайджана

07 октября 2025, 22:23 | Обновлено 07 октября 2025, 22:41
342
2 Comments
ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в Польше
УАФ. Сергей Ребров

Сборная Украины провела в Польше провела тренировку перед матчам отбора ЧМ-2026 против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков).

Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, добирались до лагеря национальной команды поездом до Варшавы, а оттуда – автобусом.

Легионеры присоединялись к партнерам сразу в Польше. В составе сборной произошло несколько изменений. Не помогут сборной Виктор Цыганков и Александр Тымчик, дополнительно был вызван Олег Очеретько.

В Польше сине-желтые будут тренироваться до 8 октября, когда команда отправится в Рейкьявик.

ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в Польше

По теме:
ФОТО. Шахтер провел тренировку без сборников
Олег ШЕЛАЕВ: «Остается надеяться, что Ребров не ошибся»
Экс-хавбек сборной Украины: «Пришло его время заменить Довбика»
фото сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы ЧМ-2026 по футболу переезд (перелет) тренировка сборная Исландии по футболу Исландия - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч
Футбол | 07 октября 2025, 22:00 4
ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч
ОФИЦИАЛЬНО. Синчук оштрафован и дисквалифицирован еще на один матч

УАФ открыла служебное расследование по факту нарушений

Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07 октября 2025, 01:00 2
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому

Хацкевич – о результатах команды

ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07.10.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07.10.2025, 19:05
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Футбол | 07.10.2025, 07:51
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inflicted
На жаль, він ще тренер...
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 36
Футбол
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 2
Бокс
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
06.10.2025, 09:21 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем