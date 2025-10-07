Сборная Украины провела в Польше провела тренировку перед матчам отбора ЧМ-2026 против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков).

Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, добирались до лагеря национальной команды поездом до Варшавы, а оттуда – автобусом.

Легионеры присоединялись к партнерам сразу в Польше. В составе сборной произошло несколько изменений. Не помогут сборной Виктор Цыганков и Александр Тымчик, дополнительно был вызван Олег Очеретько.

В Польше сине-желтые будут тренироваться до 8 октября, когда команда отправится в Рейкьявик.

ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в Польше